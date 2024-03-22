Sahte vergi dairesine dikkat: 'HGS ve İSPARK borcu' iddiası ile dolandırıcılık

Cep telefonlarına sahte avukat kimliği ile gönderilen "HGS ve İSPARK borcunuzu ödemek için linke tıklayın" mesajları arttı. Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bilgin Metin, sahte vergi dairesi sayfaları üzerinden dolandırıcılığa karşı uyardı.

Son aylarda Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve İSPARK kullanıcılarına sahte avukat isimleriyle SMS atarak yapılan dolandırıcılığın arttığı belirtildi.

Dolandırıcılık, resmi kurum sayfalarının klonlanması ve sahte siteden kredi kartı verilerinin alınması ile yapılıyor. Uzmanlar, SMS'lerdeki linklere tıklanmaması uyarısı yaptı.

Mesajlar, "Ödenmemiş HGS Borcunuz var, icra işlemlerinin başlatılmaması adına ödeme yapmanız gerekiyor" şeklinde ve sahte avukat isimleriyle gönderiliyor. SMS’te kişilere ödenmemiş borcu olduğu belirtiliyor ve linke tıklayarak ödeme yapması isteniyor. Linke tıklanmasıyla birlikte kurumun resmi sayfasının bir benzeri açılıyor. Sahte sayfayı fark etmeyen mağdurlar kimlik bilgileri ve ödeme yapmak için kullandıkları kredi kartı bilgilerini sayfaya girmesiyle birlikte dolandırılıyor.

'KARŞINIZDA SAHTE BİR VERGİ DAİRESİ SAYFASI ÇIKABİLİR'

Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilgin Metin, kullanıcıların taklit linklere tıklaması halinde birkaç senaryo ile dolandırıldığını anlattı:

"Dolandırıcılar sizi gerçek siteye benzeyen sahte bir siteye yönlendirebilirler. Ve siz o an kanarak oraya kendi kişisel bilgilerinizi girebilirsiniz. Karşınıza sahte bir avukat sayfası çıkabilir, karşınızda sahte bir vergi dairesi sayfası çıkabilir. Ve burada sizin bir kredi kartı bilgileri girerek ödeme yapmanızı isteyebilirler ve kredi kartınızdan çok yüksek oranlarda paralar çekebilirler. İkinci bir konu, bilgisayarınıza ya da telefonunuza zararlı bir yazılım yüklenebilir.

'HESAPLARINIZI BOŞALTABİLİRLER'

Eğer telefonunuza zararlı bir yazılım yüklenirse ya da bazen sahte bir bankacılık uygulamasını yüklediğiniz takdirde belli bir puan kazanacağınızı, para kazanacağınızı söyleyebilirler. Telefonunuza sahte bir uygulama yükletebilirler ve bu şekilde telefon bankacılığı üzerinden tüm banka hesaplarınıza ulaşıp hesaplarınızı boşaltabilirler."

'KENDİ BİLDİĞİMİZ KANALLARDAN KURULUŞA ULAŞMAMIZ LAZIM'

Bu tarz mesajların gerçek ve sahte mi olduğunun linke tıklanmadan anlaşılmasının zor olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bilgin Metin, “Bize herhangi bir e-posta ya da SMS mesajı geldiği zaman oradaki linklere kesinlikle tıklamamamız lazım. Eğer durumdan şüpheleniyorsak hemen telefon bankacılığına telefon ederek durumdan onları haberdar etmemiz lazım" dedi. Metin, "Yani gelen linke tıklayarak işlem yapmak yerine kendimiz, kendi bildiğimiz kanallardan bankamıza ya da gerekli kuruluşa ulaşmaya çalışmamız lazım. Bu mesaja binlerce, on binlerce kişiye gönderiliyor, milyonlarca kişiye gönderiliyor ama bu mesaja kanacak az sayıda kişinin düşeceği hata çok büyük sonuçlara yol açabiliyor. Akıllı telefonların çıkmasıyla beraber telefon satın aldığımız zaman telefonların bu şekilde spam mesajları önleme özellikleri olabiliyor" ifadelerini kullandı.