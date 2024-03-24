Şaibe üniversitesi

Yabancı öğrencilerle gündeme gelen Karabük Üniversitesi, son yıllarda şaibelerle anılmaya başladı. Adı öğrenci kayıt ticareti, Dina cinayetiyle gündeme gelen üniversitedeki usulsüzlükler, Sayıştay’ın denetimine de takıldı.

HABER MERKEZİ

Karabük Üniversitesi'nde yaşanan olaylar ülkenin gündeminden düşmüyor. Üniversitede eğitim gördüğü belirtilen öğrencilerin 'itiraf' sayfasında isimlerini gizleyerek paylaştığı mesajlarda şehirdeki bazı öğrencilerin Afrikalı öğrencilerle birliktelik yaşadıktan sonra HPV ve HIV gibi cinsel yollarla bulaşan hastalıklara yakalandıkları iddia edildi.

Söz konusu paylaşımlar yayılırken Karabük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, sosyal medyadaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, herhangi bir HIV ve HPV artışı olmadığını belirten bir açıklama yapıldı.

Ancak 17 yıl önce kurulan Karabük Üniversitesi’nin gündeme geldiği ilk iddialar bunlar değil. Üniversite son yıllarda usulsüz öğrenci kayıt ticareti, Gabonlu Dina cinayeti ve fuhuş çetesi ile gündeme geldi.

Aracı şirketler aracılığı ile Tanzanya, Gabon, Zanzibar, Çad, Sudan, Senegal ve Nijerya gibi birçok Afrika ülkesinden öğrencilerin, bin dolardan 20 bin dolara kadar bir ücret karşılığında Karabük Üniversitesi'ne kayıt yaptırdığı biliniyor.

SAYIŞTAY’A TAKILDI

Üniversite yabancı öğrenci kabulüne ilişkin yapılan Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) usulsüzlüğü Sayıştay raporuna yansıdı. Sayıştay’ın 2022 raporunda Yabancı Öğrenci Sınavı’nın düzenlenmesinin bazı firmalara bırakıldığı, sınav ücretlerinin bu firmalar tarafından toplandığı, firmanın hizmet karşılığı alacağı ücretin belirsiz olduğu, ayrıca bazı üçüncü ülkelerle ücretsiz öğrenci kabulüne ilişkin anlaşmalar yapıldığı tespit edildi.

Sayıştay raporunda, “Üniversitenin firmalar aracılığıyla ücret toplaması, kayıt yaptıracak öğrencilerden sınav ücreti yerine şartlı bağışlar alması ve başka ülkelerle işbirliği protokolleri yapılarak üniversitede ücretsiz eğitim verilmesi mevzuat hükümlerine aykırıdır” denildi.

TİCARETHANE MANTIĞI

Üniversitenin eski rektörü Refik Polat, 2022 yılında verdiği bir röportajda o yıl üniversitede bin 300'den fazla Çadlı öğrenci olduğunu aktararak şu ifadeleri kullanmıştı: "4 senedir Çad'ın en iyi bin öğrencisi arasından öğrenci almaya çabalıyoruz.

Senegal'in en iyi 8 lisesinin müdürleriyle toplantı yaptık. Bakış açınızı 80 milyonun ötesine, 8 milyara taşımazsanız bunu başaramazsınız. Biz 8 milyara bakıyoruz. Dünya üniversitesi olma yolunda çok hızlı adımlarla ilerliyoruz. Uluslararası 12 bin öğrencimiz var." Polat, üniversite öğrencisine para kaynağı olarak baktığını bir başka açıklamasında “Devletin bana yıllık verdiği yatırım bütçesi kadar belki o kadar ulaşmadı ama ona yakın bir miktarda ben para kazanıyorum. Uluslararası öğrencilerden kazanıyorum, formasyondan kazanıyorum, TÖMER'den kazanıyorum, yaz okulundan kazanıyorum, efendim gayrimenkul şeylerden kazanıyorum. Kiralarımdan kazanıyorum. Nereden baksan 14-15 milyon, eski parayla 14-15 trilyon... Sadece yaz okullarından bu sene 4 milyon lira para kazandım. Ben devletten gidiyorum Naci Ağbal'dan para istiyorum vermiyor” diyerek itiraf etmişti.

GABONLU DİNA’NIN ÖLÜMÜ

Ülkesi Gabon'dan Karabük'e üniversite okumaya gelen 17 yaşındaki Dina Ibouanga’nın ölü bulunması kentte fuhuş çeteleri olduğunu gündeme taşıdı. Uzun süre ülke gündemine oturan ve sayısız eylem yapılan cinayet, aynı zamanda uluslararası medyaya yansımış ve Dina’nın para karşılığı cinsel ilişki içeren mesajlar aldığı ve annesine Karabük’ten gitmek istediğini söylediği ses kayıtları bulunmuştu.

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Kızılay Koç’a görevden el çektirdi

Karabük Üniversitesi'ndeki iddialara yönelik sosyal medya hesabında “Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi” olduğunu belirten Arif Koç, üniversitede okuyan kadın öğrencileri hedef alıp iğrenç ifadeler kullandı. “Karabük’te okuyan ve HIV kapan kızlar bu gönderiyi okuyorsanız eğer beter olun ailenizin yüzüne bakamayın zinacı şerefsizler” ifadelerini kullanan Koç’a çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. Sosyal medya hesabını kapatan Koç’a dair Kızılay yönetimi de bir açıklama yaptı.

BirGün’e yapılan açıklamada, Koç’un bir Kızılay şubesinde yedek yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Söz konusu şahsın yazdıkları kesinlikle Kızılay ilkeleri ile bağdaşmayan ifadelerdir. Paylaşımı üzerine derhal incelene başlatılmış olup süreç sonra erene kadar görevden el çektirilmiştir.”