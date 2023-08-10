Şaibeli isimler eğitimin başında

Son 1 ayda Milli Eğitim il ve ilçe müdürlüklerine yolsuzluk ve Ensar Vakfı gibi skandallara karışan isimler atandı. Eğitim Sen, “Kamu vicdanını acıtan soruşturmaları ile bilinen kişilerin yükseltilmesi kabul edilemez” dedi.

Kayhan AYHAN

Son 1 ayda Milli Eğitim müdürlüklerine atanan isimler dikkat çekti. Yolsuzluk ve Ensar Vakfı gibi skandallara karışan isimler adeta ödüllendirilircesine Ankara, Urfa ve Diyarbakır'daki müdürlüklere atandı. Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, KHK’lerle hukuksuz biçimde ihraç edilen kişileri hatırlatarak, "Görülüyor ki keyfilik, hukuksuzluk devam ediyor" yorumu yaptı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin önceki kayyumu Mustafa Yaman’ın “kara kutusu” olarak bilinen, onlarca usulsüz işlem ve zimmet suçlamaları ile hakkında dava açılan isimlerden biri olan eski Özel Kalem Müdürü Cengiz Ergül’ün, Ankara’da Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde şube müdürü olarak görevlendirildiği ortaya çıktı. Söz konusu davada 14 kişi “Dolandırıcılık”, “Zimmet” ve “Zimmete yardım” suçundan yargılandı.

ENSAR VAKFI SKANDALI

Karaman'da 2016 yılında 45 erkek çocuğun cinsel istismara maruz bırakılmasıyla ilgili açılan Ensar Vakfı Davası’nda hakkında soruşturma açılan 3 yöneticiden biri olan Asım Sultanoğlu, atandığı Urfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde göreve başladı. Sultanoğlu’nun, atanması başta Urfa milletvekilleri olmak üzere birçok kesimin tepkisine neden olmuştu. Sultanoğlu, bu olayın ardından önce Bursa İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. 2021 yılında Antalya’ya atanması tepkiler ile engellenen Sultanoğlu, sonra da Milli Eğitim Bakanlığı’nda müşavirliğe terfi ettirildi.

YOLSUZLUKTAN İADEYE

Diyarbakır'da 2020 yılında "yolsuzluk" soruşturması kapsamında görevinden alınan Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Elaltuntaş, mahkeme kararıyla görevine iade edildi. Taşımalı eğitimde 2 milyon 317 bin 762 lira kamuyu zarara uğrattığı müfettiş raporlarıyla tespit edilen Elaltuntaş, görevden alındıktan sonra mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Elaltuntaş'ın görevi iadesine karar verdi.

KEYFİ VE HUKUKSUZ

Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, bu atamaların kamuda ciddi bir sorun olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, "Bu atamalar bir yandan bırakın liyakati, özellikle yolsuz memurların üst yönetimin emirlerini sorgulamaksızın uyguladıkları için seçildiğini, diğer yandan yolsuzluk etkilerinin kamu yönetiminin üst düzeylerine ulaştığını düşündürüyor. Yoksa bir milyona yakın öğretmen dururken bu kişiler neden seçilsin ki? KHK’lerle sendikal etkinliklerinden dolayı haksız hukuksuz biçimde ihraç edilen kişilerin bir soruşturması bile olsa göreve başlatılmadığı hatırlandığında çelişki açıkça ortaya çıkıyor. İktidarın böylesi kamu vicdanını acıtan soruşturmaları ile bilinen kişilerin yükseltilmesini kabul edemez. Görülüyor ki keyfilik, hukuksuzluk devam ediyor" ifadelerini kullandı.