Şair Haydar Ergülen'den 'vize' isyanı

Şair Haydar Ergülen, İtalya'da davetli olduğu şiir festivaline vize randevularının kapalı olması nedeniyle gidemeyeceğini duyurdu.

Şair ve BirGün yazarı Haydar Ergülen, İtalya'nın Bologna kentinde davetli olduğu şiir festivaline vize randevuları kapalı olduğu için gidemeyeceğini duyurdu.

Schengen Bölgesi’nde, geçtiğimiz yıla göre özellikle de Almanya, İtalya ve Hollanda için vize randevusu bulmak zorlaştı. Şair Haydar Ergülen de vize randevusu alamayan çok sayıda kişiden biri oldu.

'Vizeler kapalı' olduğu için festivale gidemediğini söyleyen Ergülen'in X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Yeşil pasaportum yok. Kimi şairler gibi yurtdışında çeşitli şiir festivallerine davet ediliyorum. 7 dilde şiir kitaplarım yayımlandı. 10-12 Mayıs 2024'de Bologna'daki şiir festivaline, davetli olduğum, uçak biletim de alındığı halde vizeler kapalı olduğu için gidemiyorum."