Sakarya'da 15 gün önce denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 15 gün önce yüzmek için girdiği denizde dalgalara kapılıp gözden kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Sakarya'da yüzmek için girdiği denizde kaybolan Muhammet Cebrail Kozan’ın (14), cansız bedeni bulundu.

Olay, 17 Eylül günü Karasu ilçesine bağlı Doğu Karadeniz Caddesi sahilinde meydana geldi. Muhammet Cebrail Kozan, yüzmek için denize girdi.

Kozan, bir süre sonra dalgalara kapılarak kayboldu. Durumu fark eden diğer vatandaşlar, polise haber verdi. Bölgeye sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlar, Kozan'ın bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, Kozan’ın sürüklenebileceği kayalıklar başta olmak üzere arama çalışmalarını sahil şeridinde sürdürdü. Bölgede sahil güvenlik helikopteri ile de arama çalışması yapıldı.

Bugün öğle saatlerinde, Muhammet Cebrail Kozan'ın kaybolduğu plajın yakınlarında, deniz kıyısında bulunan apartmanın 5’inci katında oturan bir kişi, denizde bir insan bedeni gördüğünü belirtip ihbarda bulundu.

Sahil güvenlik ekiplerinin çalışması sonrası suda bulunan cansız beden kıyıya çıkarıldı. Cansız bedenin, denizde kaybolan Muhammet Cebrail Kozan olduğu tespit edildi. Kozan’ın cansız bedeni, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.