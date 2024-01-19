Sakarya'da aile fertlerini vuran komiser intihar etti: 3 ölü, 1 yaralı

Sakarya'nın Sedirvan ilçesinde komiser İlker Tarık Ünal, boşanma aşamasında olduğu kadını, kızını ve annesini silahla vurarak öldürdü. Ünal daha sonra intihar etti.

Sakarya'nın Sedirvan ilçesinde boşanma aşamasında olduğu kadını, kızını ve annesini öldüren polis intihar etti.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Geyve'de komiserlik yaptığı öğrenilen İlker Tarık Ünal, boşanma aşamasında olduğu kadın ile konuşmak için eve geldi.

İlker Tarık Ünal, tartışma sırasında kızını, kadını, kendi annesi N. Ünal'ı silahla vurduktan sonra intihar etti.

Komiser ve kızı olay yerinde, boşanma aşamasındaki kadın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan komiserin annesinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.