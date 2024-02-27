Sakarya'da Ali Rıza Aslan isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu kadını öldürdü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Ali Rıza Aslan isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu Hatun Aslan isimli kadını babasının evinde tüfekle öldürdü. Ali Rıza Aslan daha sonra aynı tüfekle hayatına son verdi.

Sakarya’da Ali Rıza Aslan isimli erkek boşanma aşamasında olduğunu kadını tüfekle öldürdü.

Olay, Akyazı'nın Taşyatak Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ali Rıza Aslan boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Hatun Aslan’ın babasının evine gitti.

Burada ikili arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma esnasında Ali Rıza Aslan, silahla önce Hatun Aslan’ı, daha sonra kendisini vurdu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Silah seslerinin ardından polise haber verildi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.