Sakarya'da apartmanın giriş katında çıkan yangında bir kadının cansız bedeni bulundu

Sakarya'nın Hendek içesinde 3 katlı bir apartmanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında Ayşe K. isimli 90'lı yaşlarda olduğu belirtilen bir kadının cansız bedeni bulundu. Yangınla ilgili inceme başlatıldı.

Güncel 09.01.2024 16:36 Giriş: 09.01.2024 16:36

Güncelleme: 09.01.2024 16:41 Kaynak: AA

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşlı bir kadın, yangın çıkan evde ölü bulundu. Bayraktepe Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede, 90'lı yaşlarda olduğu belirtilen Ayşe K'nin cansız bedeni bulundu. Evde soğutma çalışması yapılırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.