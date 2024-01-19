Sakarya'da bir komiser ailesini katledip intihar etti!

Sakarya'da, ilçe karakolunda görev yapan bir komiser, boşanma aşamasında olduğu Nesrin Ünal ve kızı Ayşegül Oğuz'u katletti. Komiser İlker Tarık Ünal, daha sonra aynı silahla kendini öldürdü.

Sakarya'da komiser olarak görev yapan 50 yaşındaki İlker Tarık Ünal, boşanma aşamasında olduğu 46 yaşındaki Nesrin Ünal ile 30 yaşındaki kızı Ayşegül Oğuz'u beylik tabancasıyla öldürüp, intihar etti. Olayda, araya girmeye çalışan komiserin annesi de yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, saat 12.30 sıralarında Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde 139'uncu Sokak'ta meydana gelen olayda, Geyve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde komiser olarak görev yapan İlker Tarık Ünal, yaklaşık 1 aydır boşanma aşamasında olduğu veayrı yaşadığı Nesrin Ünal ile görüşmek için evine gitti.

Ünal, burada beylik tabancasıyla Nesrin Ünal ve kızı Ayşegül Oğuz ile araya girmeye çalışan ismi öğrenilemeyen kendi annesini vurdu. İlker Tarık Ünal daha sonra aynı silahla intihar etti.



Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İlker Tarık Ünal ve kızı Ayşegül Oğuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk müdahalelerinin ardından Nesrin Ünal ile İlker Tarık Ünal'ın annesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Nesrin Ünal da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İlker Tarık Ünal'ın annesinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.