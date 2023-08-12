Sakarya'da denize girmek bugün de yasaklandı
Olumsuz hava şartları, dalga ve rip akıntısı sebebi ile 3 gündür denize girmenin yasak olduğu Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde denize girilmesine bugün de izin verilmeyecek.
Kaynak: AA
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.
Karasu, Kocaali ve Kaynarca'nın sahil kesimlerinde dün başlayan yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini sürdürüyor.
Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından bugün de 3 ilçede denize girmek yasaklandı.
Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, vatandaşları uyarıyor.