Sakarya'da denize girmek bugün de yasaklandı

Olumsuz hava şartları, dalga ve rip akıntısı sebebi ile 3 gündür denize girmenin yasak olduğu Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde denize girilmesine bugün de izin verilmeyecek.

Güncel 12.08.2023 10:53 Giriş: 12.08.2023 10:53

Güncelleme: 12.08.2023 10:56 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA