Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Sakarya'da Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Güncel 19.08.2023 10:05 Giriş: 19.08.2023 10:05

Güncelleme: 19.08.2023 10:08 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA