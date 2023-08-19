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Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Sakarya'da Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Güncel
  • 19.08.2023 10:05
  • Giriş: 19.08.2023 10:05
  • Güncelleme: 19.08.2023 10:08
Kaynak: AA
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Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Fotoğraf: AA

Sakarya'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından bugün de 3 ilçede denize girmek yasaklandı.

Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, vatandaşları uyarıyor.

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