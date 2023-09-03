Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Sakarya'da dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Güncel
  • 03.09.2023 12:47
  • Giriş: 03.09.2023 12:47
  • Güncelleme: 03.09.2023 12:49
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Olumsuz deniz şartları nedeniyle ilçelerin kaymakamlıklarınca saat 12.10 itibarıyla denize girmek yasaklandı.

Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, halkı suya girmemeleri konusunda uyarıyor.

BirGün'e Abone Ol