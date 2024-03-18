Sakarya'da evli olduğu kadını öldüren İlkay Akcan'a 'haksız tahrik indirimi'

Sakarya'da 5 Ekim 2023'te evli olduğu Tansu Akcan isimli kadını öldüren İlkay Akcan'a 'haksız tahrik indirimi' uygulanarak 24 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Olayın ardından gözaltına alınan İlkay Akcan, adliyeye sevki sırasında gazetecilerin, 'Neden yaptınız, pişman mısınız?' sorusuna da "Adalet" cevabını verdi.

Sakarya'da evli olduğu Tansu Akcan'ı (31) tabancayla vurarak öldüren, Akcan'la birlikte gördüğü B.Y.T.'yi (35) de yaralayan İlkay Akcan (36), haksız tahrik indirimi uygulanarak 24 yıl 2 ay hapisle cezalandırıldı.

Olay, 5 Ekim 2023 gecesi, Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi'nde meydana geldi. İlkay Akcan, kendisini aldattığını iddia ettiği evli olduğu Tansu Akcan isimli kadını takip etmeye başladı.

Tansu Akcan'ı B.Y.T. adlı kişiyle gören İlkay Akcan, ikisini de tabancayla vurdu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

'NEDEN YAPTINIZ' SORUSUNA 'ADALET' YANITI

Tansu Akcan, olaydan 2 gün sonra hayatını kaybetti. B.Y.T de tedavisinden sonra taburcu edildi. Olayın ardından gözaltına alınan İlkay Akcan, adliyeye sevki sırasında gazetecilerin, 'Neden yaptınız, pişman mısınız?' sorusuna da "Adalet" cevabını verdi.

Tutuklanan İlkay Akcan hakkında, Sakarya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kadına ve eşe karşı kasten öldürme' ile 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla dava açıldı.

"KORKUTMA AMACIYLA ATEŞ ETTİM"

Davanın bugün gerçekleştirilen ikinci duruşmasında tutuklu sanık İlkay Akcan, taraf avukatları ve yakınları hazır bulundu.

Mahkemede söz hakkı verilen İlkay Akcan, "Eşimi öldürme kastıyla ateş etmedim. Kendisini korkutma amacıyla ateş ettim. Müşteki B.Y.T.'nin silahına davranması nedeniyle, ben de silahımı çıkararak ateş ettim" savunmasını yapıp, pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti sanık hakkında 'Kadına ve eşe karşı kasten öldürme' suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 17 yıl 6 ay, B.Y.T.'ye yönelik de 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 'haksız tahrik indirimi' uygulayarak 6 yıl 8 ay olmak üzere toplam 24 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.