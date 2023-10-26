Sakarya'da fabrikada patlama: 1 kişi yaralandı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bir fabrikada otomasyon sistemlerinin bulunduğu kısımda patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi yaralandı.

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bir fabrikada otomasyon sistemlerinin bulunduğu kısımda meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Arifbey Mahallesi'ndeki 1. Organize Sanayi Bölgesi 1. Sokak'ta faaliyet gösteren Arma Filtre fabrikasında otomasyon sistemlerinin bulunduğu kısımda henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlere ilk müdahale fabrika çalışanları tarafından yapılırken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri gerçekleştirdikleri soğutma çalışması sonrasında yangını tamamen söndürdü.

Fabrikanın diğer kısımlarından da duyulan patlamada bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri büyük korku oluşturan patlamaya ilişkin inceleme başlattı.