Sakarya'da ihaleye katılan avukata saldıran sanıklara toplam 70 yıl ceza

Sapanca Adliyesi'ne gelen avukat Özden Özdemir’in, ihale sırasında ihaleye katılanlardan birisinin yakınlarının saldırısına uğraması sonucunda açılan davanın duruşmasında karar verildi. Sanıklar, toplam 10 yıl 3 ay ceza aldı.

Sakarya'da Sapanca Adliyesi'nde Avukat Özden Özdemir'in saldırıya uğraması sonucu açılan davada sanıklar, 5 yıl 3 ay ihaleye fesat karıştırmaktan, 5 yıl da tehdit suçundan toplam 10 yıl 3'er ay ceza aldı.

Sakarya'da bulunan Sapanca Adliyesi'nde 3 Ağustos 2022 tarihinde yapılan ihaleye katılan İstanbul Barosu üyesi Avukat Özden Özdemir, ihale sırasında katılımcı bir kişinin yakınlarının saldırısına uğradı. Saldırı sonucu açılan davanın duruşmasında karar verildi.

Sanıklar H.T, H.T, İ.T, O.A, S.T, S.T 5 yıl 3 ay ihaleye fesat karıştırmaktan, 5 yıl da tehdit suçundan toplam 10 yıl 3 ay ceza aldı.

Duruşmada, Sakarya Barosu Başkanı Av. İlknur Ebiz Yıldız, İstanbul Barosu Başkanı Yardımcısı Av. Ali Gürbüz, Baroların Yönetim Kurulu Üyeleri ve avukatlar yer aldı.

Ayrıca Sakarya Barosu ve İstanbul Barosu, davaya müdahil olarak başından sonuna kadar takip etti.

"AVUKATA YÖNELİK ŞİDDET ARTTI"

Medyabar'da haberine göre, bugün görülen karar davası sonrasında Sakarya Barosu Başkanı Av. İlknur Ebiz Yıldız açıklamalarda bulundu. Yıldız yaptığı açıklamada şu şekilde konuştu:

“Bizler sadece görevimizi yapıyoruz. Avukata yönelik şiddet son dönemde ziyadesiyle artmış durumda. Biz bu artışın önüne geçebilmek adına verilen kararların çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda bugün Sapanca Adliyesi’nde şehrimizde bir meslektaşımıza yönelik gerçekleştirilen fiil nedeniyle tarihi bir karar verildi. Kararın beğenmediğimiz tarafları tabi ki var, istinafa götüreceğimiz tarafları tabi ki var. Ama aşağı hadden uzaklaşılarak hükmün tesis edilmesi, cezaların her bir suç bakımından verilmiş olması ve indirim nedenin uygulanmamış olması bizim için çok önemli.

Öte yandan şunu diyoruz, avukatlara görevini yaparken yaptığınız her eylemin neticesi adliyelerde yargılanmaktır ceza almaktır. Sonucuna katlanırsınız.”

BirGün'e konuşan Avukat Özden Özdemir, ilk andan beri sadece mesleğini yaptığını için saldırıya uğradığını belirtti. Özdemir, "Bu tabii ilk değil şimdiye kadar birçok meslektaşımız saldırıya uğradı. Mahkemenin verdiği kararı olumlu buluyoruz. Verilen karar caydırıcılığı olan bir ceza. Bundan sonra herhangi biri bu kararı gördüğü için bir kişiye saldırıdan vazgeçerse bizim için daha büyük kazanç olur. Karardan dolayı mutluyuz. Mesleğimiz adına bir kazanç olduğunu düşünüyoruz" dedi.