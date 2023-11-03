Sakarya'da inşaatta bir erkeğe ait cansız beden bulundu
Sakarya'nın Hendek ilçesinde 22 yaşındaki Yunus B'nin cansız bedeni, bir inşaatta bulundu.
Kaynak: AA
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir inşaatta erkek cesedi bulundu.
Yeni Mahalle Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki inşaatta hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Bölgeye gelen sağlık personeli yaptığı incelemede, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
22 yaşındaki Yunus B'ye ait olduğu belirlenen cansız beden, cumhuriyet savcısı ve ekiplerin incelemesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
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