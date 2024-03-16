Sakarya'da iş cinayeti: Başına vinçten kopan halat düşen işçi öldü
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde alüminyum fabrikasında sökme ve son kontrol operatörü olarak çalışan 24 yaşındaki Selim Han İnci, vinçten kopan halatın başına düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Sakarya'da alüminyum fabrikasında çalışan Selim Han İnci (24) isimli işçi, vinçten kopan halatın başına düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde, Akyazı ilçesi Küçücek Mahallesi Atış Alanı mevkisindeki alüminyum fabrikasında meydana geldi.
Malzeme yüklü sepet kaldırılırken, vincin kopan halatı, fabrikada sökme ve son kontrol operatörü olarak çalışan Selim Han İnci’nin başına düştü.
Yaralanan işçinin mesai arkadaşlarının ihbarıyla fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi. Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İnci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Selim Han İnci’nin cansız bedeni, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi. İnci'nin yaklaşık 6 aydır fabrikada çalıştığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.