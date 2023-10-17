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Sakarya'da iş cinayeti: Beton mikseri pompasının çarptığı işçi öldü

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde çevre düzenlemesi yapılan caminin avlusunda çalışan Turan Oğul isimli işçi, beton mikserinin pompasının çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Çalışma Yaşamı
  • 17.10.2023 15:24
  • Giriş: 17.10.2023 15:24
  • Güncelleme: 17.10.2023 16:24
Kaynak: AA
Sakarya'da iş cinayeti: Beton mikseri pompasının çarptığı işçi öldü
Fotoğraf: DHA

Sakarya'da beton mikseri pompasının çarptığı işçi hayatını kaybetti.

Ferizli ilçesinde Ceylandere Mahallesi'nde çevre düzenlemesi yapılan İmam-ı Azam Camisi'nin avlusunda çalışan Turan Oğul'a beton mikseri pompasının demir aksamı çarptı. 

Turan Oğul, çarpmanın etkisiyle başından ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Oğul'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Turan Oğul'un cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü.

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