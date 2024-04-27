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Sakarya'da öğrencileri taşıyan midibüs şarampole yuvarlandı: 12 kişi yaralandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde üniversite öğrencilerini taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Güncel
  • 27.04.2024 18:08
  • Giriş: 27.04.2024 18:08
  • Güncelleme: 27.04.2024 18:11
Kaynak: AA
Sakarya'da öğrencileri taşıyan midibüs şarampole yuvarlandı: 12 kişi yaralandı
AA

 Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, doğa yürüyüşü için ilçeye giden üniversite öğrencilerini taşıyan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 S 0579 plakalı midibüs, Eskiyayla mevkisinde freninin boşalması sonucu virajı alamayarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 12 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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