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Sakarya'da tarım aracı devrildi: 5'i çocuk 8 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucunda 5'i çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı. Yaralılar civardaki hastanelere kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Güncel
  • 23.10.2023 10:13
  • Giriş: 23.10.2023 10:13
  • Güncelleme: 23.10.2023 10:18
Kaynak: DHA
Sakarya'da tarım aracı devrildi: 5'i çocuk 8 yaralı
Fotoğraf: DHA

Sakarya'nın Hendek ilçesinde dün (22 Ekim Pazar) gece saatlerinde meydana gelen kazada A.A. kontrolündeki tarım aracı devrildi.

‘Patpat’ diye tabir edilen tarım aracı, römorkta bulunan 5’i çocuk, 8 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Sarıdede Mahallesi Ekrem Günay Caddesi’nde meydana geldi.

A.K.’nin kontrolünü yitirdiği tarım aracı, devrildi.

Kazada sürücü A.K. ile yola savrulan römorktaki M.K., Ç.K., Y,K., Ç.K., E.K., Z.K. ve E.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan 5’i çocuk, 8 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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