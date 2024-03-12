Sakarya'daki IŞİD operasyonu: 14 tutuklama

Sakarya'da IŞİD'e yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 33 şüpheliden 14'ü cezaevine gönderildi.

Yerel seçimler öncesi saldırı hazırlığı yaptıkları belirtilen IŞİD'e yönelik Sakarya'da 10 Mart'ta yapılan operasyonda gözaltına alınan 33 kişiden 14'ü tutuklandı.

Dün adliyeye sevk edilen 33 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderilen zanlılardan Y.D.A, D.Ö, E.K, A.K, V.Ş, Y.B, S.T, E.K, T.K, A.İ, A.A, C.K, M.F. ve S.Ş. "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Şüphelilerden S.K, Y.K, Y.E.T, İ.H, Y.E.K, Z.B.A, M.K. ve V.M'ye adli kontrol tedbiri uygulanırken, 11 kişi de savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüphelinin "yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı ve arayışı içerisinde oldukları, çatışma bölgelerine eleman temin ettiklerini" açıklamıştı.

Operasyonlar sonucu, dört ruhsatsız tabanca, iki ruhsatsız tüfek ve örgütsel dokümana el konulduğu da açıklandı.