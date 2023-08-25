Sakarya için "hafta sonu denize girmek riskli" uyarısı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyı ilçeleri Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da 26-27 Ağustos'ta beklenen yoğun dalga nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulunuldu.

Sakarya'da "hafta sonu denize girmek riskli" uyarısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentin kuzeyindeki 3 sahil ilçesinde cankurtaranların yaklaşık 2 aydır teyakkuz halinde olduğu, sezonun ilk gününden bugüne can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Sezonun kayıpsız tamamlanmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, 26-27 Ağustos günleri için meteoroloji uzmanlarının uyarılarda bulunduğu kaydedildi.

Kuvvetli fırtınayla birlikte denizde rip akıntısı ve 2 metreyi aşan dalgalar oluşabileceği bilgisine yer verilen açıklamada, "Sahillerimizde özellikle pazar günü kuvvetle muhtemel şekilde bayraklarımız kırmızı olacaktır. Hava tahminlerinde bir değişiklik olmadığı takdirde denize girişler bu hafta sonu için risk teşkil etmektedir. Lütfen kurallara uyalım ve eğer yasak kararı alınırsa bu kararı yok sayıp hayatımızı riske atmayalım. Eğlencemiz acıya dönüşmesin." ifadeleri kullanıldı.