Sakarya Nehri'nde kadın cesedi bulundu: Evli olduğu erkek tehdit etmiş

Sakarya Nehri'nde evli olduğu erkek tarafından öldürülmekle tehdit edildiğini ihbarı yapan kadına ait olduğu değerlendirilen bir cansız beden bulundu.

Sakarya'da Söğütlü ilçesinde Sakarya Nehri'nde bir kadına ait cansız beden bulundu.

Adapazarı ilçesinde 13 Şubat'ta, 112 Acil Çağrı Merkezinden evli olduğu erkeğin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini söyleyerek yardım istedikten sonra kendisinden haber alınamayan Leyla D'yi (56) arama çalışmalarına devam edildi.

Kadının eşyalarının Sakarya Nehri kenarında bulması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerince 15 gündür bölgede yapılan arama tarama çalışmaları kapsamında nehrin geçtiği Söğütlü ilçesi mevkisinde kadın cesedine rastlandı.

Leyla D'ye ait olduğu değerlendirilen cansız beden, savcılık incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü.

Doğancılar Mahallesi'nde yaşayan Leyla D'nin 13 Şubat'ta 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak evli olduğu erkeğin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini ihbar etmesi üzerine evine giden Adapazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadını ikametinde bulamamıştı. Evli olduğu erkek Siracettin D, tartıştıkları ve karısının evi terk ettiğini iddia etmişti.

ŞÜPHELİ ERKEK SERBEST BIRAKILDI

Çevrede geniş çaplı arama çalışması başlatan ve Leyla D'nin telefonunun en son sinyal verdiği bölgeye yoğunlaşan ekipler, kadının telefonunu ve başörtüsünü evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri'nin kenarında bulmuştu. AFAD ve dalgıç polisler suda, jandarma ekipleri de nehrin kenarında arama faaliyeti gerçekleştirmişti.

Gözaltına alınan Siracettin D, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.