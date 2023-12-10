Sakarya Nehri'nde rüzgarla halatlarından kopan tekneler sürüklendi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde rüzgarla birlikte oluşan akıntı nedeniyle halatlarından kopan tekneler nehir üzerinde sürüklendi. Balıkçılar sürüklenen tekneleri denize ulaşmadan son anda kurtardı.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde rüzgarla birlikte oluşan akıntı nedeniyle halatlarından kopan tekneler nehir üzerinde sürüklendi. Balıkçılar sürüklenen tekneleri denize ulaşmadan son anda kurtardı.



Sakarya’da etkili olan rüzgar nedeniyle oluşan akıntıyla birlikte Sakarya Nehri üzerinde balıkçı teknelerinin bazılarının kıyıya bağlı olan halatları koptu. Halatlarından kopan tekneler nehir üzerinde sürüklenmeye başladı. Sürüklenen tekneler nehir üzerinde halatlı bulunan başka teknelere çarparak hasar gördü. Balıkçılar, başka tekneler yardımıyla sürüklenen teknelerine denize ulaşamadan kurtarıldı. Teknelerin nehir üzerinde sürüklendiği o anlar kameralara yansıdı.