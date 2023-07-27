Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde denize girmek yasaklandı. Gerekçe olarak dalga ve rip akıntısı gösterildi.

Güncel 27.07.2023 12:13 Giriş: 27.07.2023 12:13

Güncelleme: 27.07.2023 12:15 Kaynak: AA

A- A A+