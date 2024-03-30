Sakarya’da balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde babaannesinin üçüncü katta bulunan evinin balkonundan yere düşen 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Sakarya'da üçünücü kattaki evin balkonundan düşen 3 yaşındaki Hasan Hüseyin Abdullah hayatını kaybetti.
Olay, Yenigün Mahallesi Hasırcılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babaannesinin üçüncü katta bulunan evinin balkonundan yere düşen 3 yaşındaki Hasan Hüseyin Abdullah ağır yaralandı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.