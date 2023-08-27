Sakarya’da denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde dalga ve rip akıntısı sebebiyle denize girmek yasaklandı.

Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde dalga ve rip akıntısı sebebiyle denize girmek yasaklandı.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde dalga ve rip akıntısı sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde saat 10.20 itibari ile yasaklandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.