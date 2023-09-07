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Sakarya’da denize girmek yasaklandı

Sakarya'da dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Güncel
  • 07.09.2023 12:19
  • Giriş: 07.09.2023 12:19
  • Güncelleme: 07.09.2023 12:21
Kaynak: İHA
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Sakarya’da denize girmek yasaklandı
Fotoğraf: AA

Sakarya’nın denize kıyısı bulunan Kocaali, Karasu ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları, dalga ile rip akıntısı sebebiyle denize girmek yasaklandı.

Kocaali, Karasu ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları dalga ile rip akıntısı sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde yasaklandı. 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu. 

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