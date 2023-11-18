Sakatlıklar bitmiyor

Ahin ASLAN

Real Madrid’de forma giyen Fransız genç yetenek Eduardo Camavinga, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, milli takım kampı sırasında sakatlanarak Madrid’e dönen 21 yaşındaki oyuncunun, sağ diz dış yan bağlarında kopma meydana geldiği tespit edildi.

İspanya basınında yer alan haberlere göre Camavinga’nın, sahalara 8-10 hafta arası sürecek tedavinin ardından dönmesi bekleniyor. Geçen hafta sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatan oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 17 maçta görev almıştı.