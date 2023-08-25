Sakin Şehir Seferihisar Spor’da hedef şampiyonluk

Mahir KANAAT

Türkiye’nin ilk sakin şehir Seferihisar’ın futbol kulübü Sakin Şehir Seferihisar Spor Kulübü, yeni sezonu düzenlenen törenle açtı. Futbolcuların tek tek tanıtıldığı açılışta, sezonun ilk antrenmanı da yapıldı.

Sakin Şehir Seferihisar Spor Kulübü, 2023-2024 futbol sezonuna, düzenlenen törenle start verdi. Önümüzdeki sezon TFF Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan futbol takımı ilk antrenmanını, İzzet Gül Stadyumun’da gerçekleştirdi. Futbolcuların tek tek tanıtıldığı antrenmana, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve çok sayıda taraftar katıldı. Şampiyonluk hedefiyle sezonu açan takımı ilk antrenmanda yalnız bırakmayan Başkan Yetişkin, A Takım ve altyapı takımlarına yeni sezonda başarılar diledi.

Geçtiğimiz sezon Türkiye Futbol Adamları Derneği İzmir Şubesi tarafından, “İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır” töreninde Yılın Spor Kulübü ödülüne layık görülen Sakin Şehir Seferihisar Spor’un yeni transferleri, sezon açılışında göz doldurdu.