Saksonya Prensesi, Playboy’a poz veren ilk aristokrat oldu

Almanya Prensesi 37 yaşındaki Xenia Florence Gabriela Sophie Iris, Playboy dergisinin Mart ayında Almanya’da yayınlanacak versiyonu için çıplak pozlar verdi. Sophie Irıs, bu şekilde kamera karşısına çeken ilk aristokrat oldu.

Saksonya Prensesi Xenia Florence Gabriela Sophie Iris, Playboy dergisinin Almanya edisyonu için yarı çıplak pozlar verdi.

Saksonya'nın son kralının büyük büyük büyük torunu olan 37 yaşındaki Saksonya Prensesi'nin vücudunun bir kısmını beyaz bir kumaşla örterken diğer kısımlarını açık bırakan pozları, Avrupa genelinde gündem oldu.

Bir dergiye çıplak poz veren ilk aristokrat olan Sophie Iris, dergiye verdiği demeçte “Birilerini memnun etmek için trendlere uymak ya da sürekli estetik ameliyatlar olmak zorunda değilsiniz” dedi ve “çatlaklarını göstermekten gurur duyduğunu” söyledi.

Iris, “Katıldığım programda vücuduna hiçbir şey yaptırmayan tek kişi bendim. Diğer kadınlar, herhangi bir kıvrımım olmadığı ve kadınsı olmadığım için onlar için bir rakip olmadığımı söylediler” ifadelerini kullandı.

Saksonya'nın son kralı 3. Friedrich'in hanesinden gelen Iris, eleştiriler karşısında, “bu pozları atalarının onaylayacağını” savundu. Irıs, kendi ailesinin ise bu pozları onaylamayacağını ancak en azından “tolere edebileceği” tahmininde bulundu.