Salda Gölü yakınında cansız beden bulundu

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü yakınında bulunan bir havuzda İsmail Karnak isimli şahsın cansız bedeni bulundu.

Burdur'da Salda Gölü yakınında erkeğe ait cansız bedeni bulundu.

Sultanpınarı mevkisinde yıkılan eski restoranın yaklaşık 2 metre yükseklikteki su dolu havuzunda bir kişiyi hareketsiz gören H.K. (24), durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Havuzdan çıkarılan ve hayatını kaybettiği belirlenen kişinin yapılan incelemede kamyon sürücüsü İsmail Karnak (47) olduğu tespit edildi.

Karnak'ın cansız bedeni Yeşilova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.





