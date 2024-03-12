Saldırganlar yarın hâkim karşısına çıkıyor

HABER MERKEZİ

Konya’da 2 turiste saldıran ve istismar eden 2 erkek yarın hakim karşısına çıkacak.

Konsoloslukların da takip ettiği davaya ilişkin avukatlar destek çağrısı yaptı.

Konya’da geçen yaz Belçika asıllı C.M. isimli kadın ile Fransız asıllı J.C isimli erkek 2 erkek tarafından saldırı ve cinsel istismara maruz bırakıldı.

Saldırının ardından J.C. ile C.M., saldırganlardan şikâyetçi oldu.Soruşturma başlatılan olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, saldırganlar Ş.Y. ve E.P. hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘cebir ve tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından yargılanmaları istendi.

Tutuklu bulunan Ş.Y. ve E. P. yarın Konya Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak. J.C. ve C.M.’nin avukatları davaya destek ve katılım çağrısı yaparken davanın konsoloslukların da takip ettiği belirlendi.