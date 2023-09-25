Saldırı sonrası Kosova’da tansiyon tekrar yükseldi

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Kosova’da Sırpların yoğun olarak yaşadığı kuzeyde emniyet güçlerine yapılan saldırıda bir polis memurunun hayatını kaybetmesinin ardından bölgede tansiyon tekrar yükseldi.

DW’nin haberine göre Saldırının ardından bölgede çatışmaların sürdüğünü duyuran Kosova Başbakanı Albin Kurti, bölgede Kosova polisi tarafından kuşatıldığını belirttiği en 30 kişiye teslim olma çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise saldırıyı kınayarak, saldırıya ilişkin tüm gerçeklerin açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti. Silahlı grubun kuşatıldığı Banjska Manastırı civarında devam eden gerginliğin "daha da fazla sayıda masum insanın canını tehlikeye attığını" söyleyen Borrell, "Bu saldırılar derhal durdurulmalı" dedi. Bölgede gerginlik Kosova hükümetinin geçen mayısta Sırpların çoğunlukta olduğu dört ayrı belediyede Arnavut kökenli belediye başkanı seçtirme girişiminin ardından yeniden yükselmişti.



NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü’nden (KFOR) yapılan açıklamada ise gerginliğin yakından takip edildiği belirtilerek birliklerin gerektiğinde çatışmalara yanıt vermeye hazır olduğu kaydedildi.