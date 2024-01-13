Saldırı ve taciz davasında suçlu bulunmuştu: ABD'li oyuncu bir filmden daha çıkarıldı

Eski sevgilisine yönelik saldırı ve taciz davasında suçlu bulunan ABD'li oyuncu Jonathan Majors, bir filmden daha çıkarıldı. Marvel Stüdyoları söz konusu kararın ardından oyuncu ile yollarını ayırma kararı almıştı.

Saldırı ve taciz davasında suçlu bulunan Jonathan Majors bir filmden daha çıkarıldı.

Marvel filmlerinde Kang karakterine hayat veren ABD'li oyuncu Jonathan Majors son dönemde hakkında çıkan saldırı ve taciz suçlamalarıyla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz mart ayında sevgilisi İngiliz koreograf Grace Jabbari'ye saldıran ve davası süren oyuncu, tüm iddiaları reddetmişti.

Amerikalı oyuncunun davası geçtiğimiz ay sonuçlandı. 34 yaşındaki Majors, Manhattan'da altı kişilik jüri tarafından suçlu bulundu.

MARVEL STÜDYOLARI OYUNCU İLE YOLLARINI AYIRMIŞTI

Oyuncunun suçlu bulunmasının ardından, Marvel Stüdyoları, Majors ile yollarını ayırma kararı aldı. Loki dizisinde Kang karakterini canlandıran oyuncunun 2026 yılında “Avengers: The Kang Dynasty" adlı çizgi romanın beyazperde uyarlamasında rol alacaktı. Kang karakterini Majors yerine başka birinin canlandırıp canlandırmayacağı bilinmiyor.

Jabbari ile Majors, Marvel filmi Ant Man and the Wasp: Quantumania'nın setinde tanışmıştı.

BİR ROLÜ DAHA KAYBETTİ

Oyuncu, suçlu bulunmasının ardından bir film projesine daha veda etti. Mayors, basketbol oyuncusu Dennis Rodman'ın hayatını konu alan "48 Hours in Vegas" filminde Rodman'ı canlandıracaktı.

NTV'nin Variety'den aktardığı habere göre, oyuncu bu rolü de kaybetti.

NE OLMUŞTU?

Majors'ın kız arkadaşı, gece eve dönerken Majors'un telefonunda başka bir kadından gelen bir mesaj görmesi üzerine takside tartışma başlattı. Kadının öfkesi üzerine Majors'ın sinir krizi geçirdiği ve ona tokat attığı öne sürüldü. İddialara Majors, bir noktada kontrolünü tamamen kaybetti ve kadının boğazını sıkacak kadar ileri gitti.

Sonrasında kadını bir yere bırakıp kendi farklı bir yerde kaldı. Kadın ise yaşananların ardından ertesi sabah polise giderek ünlü oyuncu hakkında suç duyurusunda bulundu.