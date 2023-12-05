Saldırılar sürüyor: İsrail, gece boyunca Gazze'ye bomba yağdırdı

1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından başlayan çatışmalar devam ederken İsrail, Gazze'de ev ve binaları hedef alarak çok sayıda Filistinliyi öldürdü. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bugüne dek öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 899’a yükseldi. İsrail basını ise 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından saldırılarına yeniden başlayan İsrail, Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde evleri ve binaları hedef alarak onlarca Filistinliyi öldürdü.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, gece saatlerinde Gazze Şeridi’nin kuzey ve güney bölgelerinde sivil binaları, evleri ve hastanelerin çevrelerini hedef almayı sürdürdü.

İsrail güçleri, Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nin güneyinde el-Yazici ailesine ait binayı hedef alarak aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişiyi öldürdü ve yaraladı.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus Mülteci Kampı’nda da İsrail ordusunun bir evi bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli öldürüldü ve yaralandı.

İsrail’in, çevresini yoğun bombardımana tuttuğu Han Yunus’ta yer alan Dar es-Selam Hastanesi'ndeki doktorlar ve hastalar, kurtarılma çağrısı yaptı.

İsrail ordusunun bölgeyi yoğun bir şekilde bombalamasının ardından çok sayıda yerinden edilmiş Filistinli, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan Kemal Advan Hastanesi’nde toplandı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar devam ediyor. Deir Al Balah kentine düzenlenen saldırıları sonucu bir bina yıkıldı veya ağır hasar gördü.

SAVAŞTA SON DURUM

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 899’a yükseldi.

İsrail basını ise 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İSRAİL: BİRLİKLERİN BATI ŞERİA'YA NAKLEDİLMESİ ARAŞTIRILACAK

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze sınırındaki komando birliklerinin Hamas'ın operasyonundana 2 gün önce işgal altındaki Batı Şeria’ya nakledilmesinin araştırılacağını söyledi.

Hagari, düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in Gazze’yi işgaline işaret ederek İsrail ordusunun "Gazze’de Hamas’ın ağırlık merkezlerine yönelik kara saldırılarını genişleteceğini" söyledi.

İsrail Ordu Sözcüsü, görevi Gazze Tümeni’ne takviye destek vermek olan yedek komando birliklerinin, Hamas'ın saldırısından 2 gün önce Gazze sınırından Batı Şeria’nın kuzeyine nakledilmesinin araştırılacağını ifade etti.

Birliklerin sevkiyatının "halktan gizlenmediğini" söyleyen Hagari, söz konusu birliklerin konuşlandırılmasının normal şartlarda sürdürüldüğünü ve 7 Ekim’den önce de birliklerin "her hafta sonu olduğu gibi tehditlere göre hareket ettiklerini" belirtti.

Hagari, soruşturmaya başlamak için savaşın bitmesini beklemeyeceklerini ancak doğru operasyonel zamanı beklediklerini savunarak "7 Ekim’de olanların tam hikayesi ve her şey, yapacağımız detaylı soruşturmada ele alınacak. Bunu kamuoyuna borçluyuz." dedi.