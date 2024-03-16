Saldırıyı azmettirenlerin isimleri yargılamada yok

Haber Merkezi

Urfa’nın Suruç ilçesinde Şenyaşar ailesine yönelik saldırıya ilişkin açılan davanın dün görülen duruşmasında, yaklaşık 6 yıldır tek kişilik hücrede tutsak edilen Fadıl Şenyaşar tahliye edilmezken duruşma 7 Haziran’a ertelendi. Eski AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından gerçekleştirilen saldırıda 4’ü tutuklu 30 sanıklı dava, Malatya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Şenyaşar ailesi avukatlarından Hidayet Enmek, "Delilleri koruma altına alması gereken yetkililer, sorumluluklarını yerine getirmediği gibi mahkemede sanıkları övüyorlar. Delilleri toplamayan kişilerin, sanıkları öven beyanları bize adaletin sağlanmayacağını gösteriyor. Fadıl belki bu hukuksuzluklar nedeniyle 6 yıl daha cezaevinde kalacak. Biz bunu kabul etmedik ve etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ferit Şenyaşar adliye binası önünde yaptığı açıklamada, "Katliamı azmettiren İbrahim Halil Yıldız’ın adı dokunulmazlığı bitmesine rağmen hâlâ yapılan yargılamada geçmiyor. Yıldız, korumalar eşliğinde Erdoğan’a oy istiyor. Vekilin akrabaları haklarında ağırlaştırılmış müebbet istenmesine rağmen tutuksuz yargılanıyor. Kardeşimin yaptığı eylemler ‘meşru müdafaa’ kapsamındadır” dedi.