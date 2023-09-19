Saldırıyı bizzat planlamış: Cezaevi Müdürü cinayetinin azmettiricisi yakalandı

Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk’ün ölümünün planlayıcısı ve azmettiricisi olarak 8 yıldır aranan ve dün yakalanan Şerafettin Dadaş’ın, Aktürk’ü öldürme talimatını Mustafa Taştan’dan aldığı öğrenildi.

Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk’ün ölümünün planlayıcısı ve azmettiricisi olarak 8 yıldır aranan ve dün yakalanan Şerafettin Dadaş’ın, Aktürk’ü öldürme talimatını Mustafa Taştan’dan aldığı öğrenildi.

15 Haziran 2015 tarihinde Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk’ün ölümünün planlayıcısı ve azmettiricisi olarak 8 yıldır aranan Şerafettin Dadaş, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda dün Alanya'da yakalanmıştı.



Edinilen bilgilere göre, Şerafettin Dadaş, Aktürk’ü öldürme talimatını Mustafa Taştan’dan aldı. Suç örgütü lideri ve cinayet suçundan Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevinde bulunan Taştan, yasa dışı isteklerinin yerine getirilmesi için cezaevi yönetiminden özel ihtimam istedi. Rahatsızlığını bahane ederek kendi belirlediği hastaneye gitme talebine 'kurumun seçtiği hastaneye gidebilirsin' cevabı alan Taştan, istediği hastaneye sevkine izin vermeyen Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk'ü cezaevinde kurduğu düzenini bozmaması yönünde çeşitli yollarla tehdit etti. İstekleri yerine getirilmeyen Taştan, Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk’ün kendisine karşı davranışlarının değişmemesi üzerine duyduğu husumet sonrasında; kendisini aralıklarla ziyarete gelen ve bir zamanlar aynı cezaevinde birlikte hükümlü olarak bulunduğu Şerafettin Dadaş'a, Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk’ün öldürülmesini istediğini söyledi.

Şerafettin Dadaş tarafından düzenlenecek saldırının her bir detayı planlandı. Aktürk’ün evi ve cezaevi güzergahında keşif çalışması yapılmasının ardından, 15 Haziran 2015 tarihinde evinden iş yerine gitmek üzere yola çıkan İsmet Aktürk, kırmızı ışıkta beklediği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olayın planlayıcısı ve azmettiricisi Şerafettin Dadaş, yaşanan saldırı sonrası kayıplara karıştı. Kaçak hayatı yaşadığı süreçte Dadaş Suç Örgütü adında bir suç örgütü kuran ve yöneten Şerafettin Dadaş, birçok suça bulaşarak suç üstüne suç işledi. 8 yıldır aranması bulunan, Ankara Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin yürüttükleri çalışmalar sonucu saklandığı yer tespit edilen Şerafettin Dadaş emniyet güçlerinin düzenledikleri operasyonla dün yakalanarak gözaltına alındı.