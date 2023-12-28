Salgın büyüyor: TTB'den bakanlığa 'maske' çağrısı

TTB, solunum yolu hastalıklarına bağlı olarak ciddi bir salgın ile karşı karşıya kalındığını belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ulaşım kurumlarına gönderdiği yazıda, ücretsiz maske dağıtımı ve toplu taşımalarda maske kullanımına teşvik önlemlerinin alınmasını istedi.

Son haftalarda Covid-19 ve varyantları, influenza ve diğer mevsimsel virüsler nedeniyle hasta yoğunluğu ciddi biçimde artarken, hastanelerin yoğun bakım birimlerinde yatak ihtiyacı yaşanmaya başlandığı belirtiliyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), son günlerde yoğun şekilde artış gösteren ve hastane acillerinin dolmasına neden olan salgınlar nedeniyle, Ulaştırma Bakanlığı'na bir yazı gönderdi.

TTB tarafından bakanlık ile Türk Hava Yolları, TCDD, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'na gönderilen yazıda, ücretsiz maske dağıtımı ve maske kullanımına teşvik gibi önlemlerin alınması istendi.

"CİDDİ BİR SALGIN İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Solunum yolu hastalıklarına bağlı olarak ciddi bir salgın ile karşı karşıya kalındığı belirtilen yazıda, toplum sağlığı öncelenerek alınacak bilimsel önlemlerle salgınların en az zararla atlatılabileceği ifade edildi. Salgınlarla mücadelenin toplumun ve kurumların da katılımıyla yürütülmesi gerektiği belirtilen yazıda kış aylarında özellikle solunum yolu enfeksiyonlarının oluşturduğu salgınların alevlenebileceği uyarısına yer verildi.

Yazıda şu ifadelere yer verildi: "Şu ana kadar uyarılarımızın dikkate alınmamasının sonucunda grip virüsü (H1N1), COVID-19 (J1.N varyantı), Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV) ve mycoplasma pneumoniae gibi etkenlerin sorumlu olduğu tahmin edilen ciddi bir salgınla karşı karşıyayız. Son haftalarda özellikle hastane acillerinde olağandışı yoğunluklar yaşanmakta; bu yoğunluklar sağlık çalışanlarını tüketirken hastalara da daha az zaman ayrılmasına, zamanında ve yeterli sürede muayene edilememesine, enfekte olmayan hastalara da hastalık bulaşmasına neden olabilmektedir. Salgın sönümlenmediği sürece hem toplumun hem de sağlık çalışanlarının sağlığı tehlike altındadır."

Toplu taşıma araçlarında yapılacak basit düzenlemelerin toplum sağlığına olumlu etki sağlayacağına dikkat çekilen yazıda, ücretsiz maske ve maske kullanımına teşvik gibi uygulamaların hayata geçirilmesi istendi.

TTB'nin yazısının tamamı için tıklayın.