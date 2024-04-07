Salgın hastalık tehlikesi sürüyor

DSÖ, yerinden edilen ve barınaklarda kalan Filistinliler arasında salgın hastalık tehlikesinin sürdüğünü açıkladı. Açıklamaya göre 614 bin üst solunum yolu enfeksiyonu ve 330 bin ishal vakası görüldü.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, sağlık sisteminin güçlükle hizmet verdiği Gazze'de görülen salgın hastalıklarda artış yaşanmaya devam ettiğini bildirdi.

Sağlık sisteminin güçlükle hizmet verdiği Gazze'de 36 hastaneden yalnızca 10'unun kısmi olarak hizmet verdiğini belirten Harris, bunların 6'sının Gazze'nin güneyi, 4'ünün ise kuzeyinde yer aldığını söyledi.

Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesine her gün yetersiz beslenen en az 15 çocuğun ulaştığını ifade eden Harris, hastanenin teknik malzemenin yanı sıra su, gıda ve sanitasyon eksikliği nedeniyle hizmet vermekte zorlandığını bildirdi.

3 SAHRA HASTANESİNDEN 2’Sİ ÇALIŞIR HALDE

Gazze'nin güneyinde konuşlanmış 18 acil sağlık ekibinin bulunduğunu belirten Harris, buradaki 3 sahra hastanesinden 2'sinin çalışır durumda olduğunun altını çizdi.

Gazze'de görülen salgın hastalıklarındaki artışın devam ettiğine işaret eden Harris, "7 Ekim 2023'ten bu yana yerinden edilmiş ve barınaklarda kalan Filistinliler arasında 614 bin üst solunum yolu enfeksiyonu ve 330 bin ishal vakası görüldü" ifadelerini kullandı.

Gazze'de 83 bin 500 uyuz, 48 bin deri döküntüsü ve 7 bin 300 su çiçeği vakasının da görüldüğünü belirten Harris, 21 bin 300 kişide sarılık hastalığının kayıtlara geçtiğini söyledi.

YETERSİZ BESLENME ÇOCUKLARI ÖLDÜRÜYOR

Harris, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) sağlık merkezlerinde tespit edilen kızamık vakalarının ise endişe verici olduğunu kaydederken, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın 27'si çocuk olmak üzere yetersiz beslenme nedeniyle 31 ölüm bildirdiğini ifade etti.

Gazze'de tedavi için tahliye edilmesi gereken 9 bin hastanın olduğunu kaydeden Harris, "Bunlar arasında 6 binden fazla travmaya bağlı hasta ve 2 bin kanser gibi ciddi kronik rahatsızlığı olan hastalar yer alıyor. Şu ana kadar yaklaşık 3 bin 400 kişi tahliye edildi ancak çok daha fazlasına ihtiyaç var” dedi.

İsrail ordusunun Gazze kentinde baskın düzenlediği ve tamamen yıkarak çekildiği Şifa Hastanesi'ndeki duruma da değinen Harris, hangi desteği verebileceğimizi ve hastanenin tekrar hizmete açılması için atılacak acil adımlarla ilgili bir DSÖ ekibinin değerlendirmelerde bulunduğunu kaydetti.

"Şifa Hastanesi'ni kaybetmek, bu büyük hastaneye güvenen binlerce Gazzelinin sağlığı açısından bir felakettir. Burası Gazze'deki sağlık sisteminin kalbiydi" diyen Harris, buranın yeniden hizmete girmesi için çabaladıklarını kaydetti. Hastanelerin korunması ve saygı görmesi gerektiğini belirten Harris, buraların "savaş alanı" olarak kullanılmaması gerektiğinin de altını çizdi.

Öte yandan Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 183 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 46 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 65 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 137'ye, yaralı sayısının da 75 bin 815'e yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurguladı.

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İSRAİL’E SİLAH GÖNDERMEYİN

ABD’de Demokrat Partili kongre üyeleri, Başkan Biden'a ve Dışişleri Bakanı Blinken’a mektupla çağrıda bulunarak ‘yeni bir silah paketinin İsrail'e nakledilmesine izin verme konusundaki son kararın’ gözden geçilmesini istedi. ABD eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin de bulunduğu 40 kongre üyesinin çağrı yaptığı mektupta, Dünya Merkez Mutfağı’nın (WCK) İsrail ordusu tarafından saldırıda öldürülen 7 çalışanına değinildi. Bu olayın ışında hazırlanan mektupta şu ifadelere yer verildi: “Yeni bir silah paketinin İsrail'e gönderilmesine izin verme konusundaki son kararınızı yeniden gözden geçirmenizi ve hava saldırısıyla ilgili tam bir soruşturma tamamlanana kadar bunu ve gelecekteki saldırı silahlarının transferini durdurmanızı şiddetle talep ediyoruz.”