Salih Uçan rüzgârı esiyor

Bu sezon Beşiktaş’ın oynadığı 33 maçın 27’sinde forma şansı bulan Salih Uçan performansıyla dikkat çekiyor. Uçan, bu sezonun ilk yarısında 3 gol, 5 asiste ulaştı.

Türkiye Kupası’ndaki Eyüpspor karşılaşmasında takımının ilk golünü atarak kilidi açan isim olan Salih Uçan, gösterdiği performansla öne çıkıyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu, son iki sezonda şu ana kadar yaptığı 19 gol katkısıyla gole en çok katkı sağlayan isim olmayı da başardı.

Daha önce Fenerbahçe, Roma, Empoli ve Alanyaspor gibi takımlarda forma giyen Salih Uçan, en çok gol katkısını ise Beşiktaş’ta verdi. 2021-22 sezonunun başında siyah-beyazlı ekibe transfer olan Salih Uçan, şu ana kadar 74 maçta Beşiktaş formasını terletti. İlk sezonunda sadece 5 maçta ilk 11’de görev alan ve sezonun ikinci yarısını Başakşehir’de kiralık olarak geçiren Salih Uçan, geçtiğimiz sezon adeta kendini buldu. Geçen sezon görev aldığı 32 maçın 30’unda ilk 11’de çıkan Salih Uçan; 3 gol atıp, 8 asist yapma başarısı gösterdi. Bu sezonda da henüz ikinci yarının yeni başlamasına rağmen 27 maçın 24’ünde ilk 11’de görev alan tecrübeli orta saha oyuncusu; 3 gol, 5 asistlik performansıyla dikkat çekti.

7 MAÇTA GOL KATKISI

Salih Uçan bu sezon 7 farklı maçta siyah-beyazlı ekibe gol katkısı vermeyi başardı. Salih Uçan; Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Antalyaspor, Tirana, Neftçi Bakü ve Eyüpspor maçlarında takımına gol ya da asist yaparak katkıda bulunurken, siyah-beyazlılar bu maçlarda sadece Antalyaspor’a mağlup oldu.

PARAMETRELERDE LİDER

30 yaşındaki milli futbolcu, takımındaki orta saha oyuncularıyla karşılaştırıldığı zaman birçok parametrede ilk sırada yer alıyor. Bu sezon siyah-beyazlı ekibin oynadığı 33 maçın 27’sinde forma şansı bulan Salih Uçan, orta sahadaki takım arkadaşlarıyla karşılaştırıldığı zaman en çok anahtar pas yapan, en çok sahipsiz top kazanan, kendi sahasında en az top kaybı yapan oyuncu konumunda bulunuyor. Öte yandan dört büyük takımdaki orta saha oyuncularıyla karşılaştırıldığında da en çok skor katkısı veren isim olan Salih Uçan, ayrıca rakip 3’üncü bölgesine en çok başarılı pas yapan isim olmayı da başardı.