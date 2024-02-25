Saliha Yıldızhan'ı katleden Fırat Yıldızhan: Nabzı atıyordu, hastaneye götürmedim

Çanakkale'de evli olduğu Saliha Gizem Yıldızhan'ı öldüren Fırat Yıldızhan, savcılık ifadesinde, "Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim" dedi. Fırat Yıldızhan'ın kardeşi cinayete göz yumduğunu anlattı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu 30 yaşındaki Saliha Gizem Yıldızhan'ı iple boğduktan sonra kardeşi 20 yaşındaki Yağız Yıldızhan ile gömen 32 yaşındaki Fırat Yıldızhan, savcılık ifadesinde cinayeti itiraf etti.

DHA'nın haberine göre; olay, 16 Şubat’ta Biga ilçesinde meydana geldi Fırat Yıldızhan isimli erkekboşanma aşamasında olduğu Saliha Gizem Yıldızhan’ın Lapseki ilçesindeki evinin önüne geldi.

Konuşmak istediğini söyleyen Fırat Yıldızhan, Saliha Gizem’i otomobil ile alıp, Biga yönüne doğru yola çıktı. İkili arasında tartışma çıktı. Fırat Yıldızhan, ilk evliliğinden 2 çocuğu olan Saliha Gizem’i iple boğdu. Yıldızhan, daha sonra cansız bedeni Biga ilçesi Çavuşköy mevkisindeki bir hafriyat alanına gömdü.

Saliha Gizem'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Polisler, 18 Şubat'ta Saliha Gizem'in cansız bedenine ulaştı. Polis, cansız bedeni gömerken Fırat Yıldızhan'a yardım ettiği ileri sürülen kardeşi Yağız Yıldızhan'ı da gözaltına aldı.

'BOĞAZINI HAREKETSİZ KALANA KADAR SIKTIM'

Tutuklanan Fırat Yıldızhan, savcılıktaki ifadesinde, Saliha Gizem Yıldızhan ile 8 aydır ayrı yaşadıklarını belirtip, şunları söyledi:

"Cebimdeki saman balya ipini Saliha'nın boğazına dolayıp, sıkmaya başladım. Bu esnada Saliha bana karşı çıkmaya çalışıyordu. Kardeşim Yağız Yıldızhan da kolumdan tutarak beni engelleyemeye çalışıyordu. Kardeşimi ittirerek karışmaması gerektiğini söyledim. Saliha'nın direnmesi esnasında bir ara elimdeki ipi yere düşürdüm. Bunun üzerine elim ile boğazını hareketsiz kalana kadar sıktım. Hareketsiz kalınca sıkmayı bıraktım. Bu esnada arabayı hareket ettirdik ve Lapseki içinde turlamaya başladık. O esnada yanlış kontrol etmediysem, Saliha'nın nabzı atıyordu. Ancak ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim. Bir müddet sonra öldüğünü fark ettim."

'ÖLDÜ' DİYEREK ARKA KOLTUĞA YANIMA KOYDU'

Savcılıktaki ifadesinde olay günü ağabeyi Fırat Yıldızhan ile kahvehanede karşılaştıklarını belirten Yağız Yıldızhan ise şunları söyledi:

"Ağabeyim ile yengem ön koltukta oturuyorlardı, ben arka koltuktaydım. Aralarında konuşmaya başladılar. Bir süre sonra ağabeyim, yengemin boğazını sıkmaya başladı. Ağabeyim, daha öncesinde yengemin astım hastası olduğunu söylemişti. Ben de bu nedenle müdahale etmek istedim. Ayırmaya çalıştığım esnada ağabeyim bana tokat atıp, vurdu. Bunun üzerine ben de 'Ne haliniz varsa görün' diyerek koltukta oturup, beklemeye başladım. Ağabeyim yengemin boğazını uzun bir süre eliyle sıktıktan sonra cebinden çıkardığı örülü vaziyetteki balya ipini yengemin boğazına doladı ve tekrar sıkmaya başladı. Yengem hareketsiz kaldıktan sonra 'öldü' diyerek arka koltuğa benim yanıma koydu."