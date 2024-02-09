Salim Ensarioğlu’ndan, Efkan Ala ve Leyla Zana’nın çağrısına destek

Siyasetçi Salim Ensarioğlu, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Leyla Zana’nın son dönemde yaptığı değerlendirmelerin desteklenmesi çağrısında bulundu. Ensarioğlu, "Efkan Ala ve Leyla Zana’nın yapıcı ifadelerinin duyarlı kitlelerin tarafından koşulsuz desteklenmesi gerektiğini buradan açık yüreklilik ile ifade ediyorum" dedi.

Eski Devlet Bakanı ve eski İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala’nın Diyarbakır’daki aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşma ve eski HDP Milletvekili Leyla Zana’nın yaptığı değerlendirmelere ilişkin açıklama yaptı.

Efkan Ala ve Leyla Zana'nın açıklamalarına destek verilmesi gerektiğini söyleyen Ensarioğlu, "Siyaset; çözümler için sorumluluk alabilenlerin işidir, ticari amaçlar taşıyanların değil" dedi.

Ensarioğlu, "Efkan Ala ve Leyla Zana’nın yapıcı ifadelerinin duyarlı kitlelerin tarafından koşulsuz desteklenmesi gerektiğini buradan açık yüreklilik ile ifade ediyorum" diye konuştu.

Ensarioğlu'nun açıklaması şöyle:

"Sayın Efkan Ala’nın Diyarbakır’da yaptığı çağrının ülkemiz açısından oldukça kıymetli olduğu kanısındayım.

Seçimler üstü olan ve toplumsal çözülmeye yol açan sorunlarımızın sağduyu zemini yakalanarak tartışılması geleceğimize duyarlı olan tüm çevrelerin beklentisidir.Kronikleşen sorunlar üzerinden siyasi hesap yapan güç merkezlerine karşı toplumsal restorasyon ile cevap vermek yegane çözümdür. Seçimler gelip geçiçi ancak sorunlar veya çözümler kalıcıdır.

"SİYASİLER SORUNUN DEĞİL ÇÖZÜMÜN KENDİSİ OLMALI"

Siyaset; toplumun sorun yaratan değil çözüm üreten platformudur. Bundan dolayı siyasiler de sorunun değil çözümün kendisi olmalıdır. Bütün sorunlar, bütününün parçaları olduğu da unutulmamalıdır. Bugün ülkemizdeki enflasyonist ortam, gergin atmosferden çıkamayışımız ile doğrudan ilişikilidir. Tansiyon düşünce sermaye çevreleri için güvenli alanlar meydana gelecek ve bu doğrudan enflasyonu olumlu yönde etkileyecektir. Ezcümle; kronik hastalıklar tedavi edilmediğinde devamında yeni hastalıklar çıkardığı yaşam ile tecrübe edilmiştir.

"SİYASET, TİCARİ AMAÇLAR TAŞIYANLARIN İŞİ DEĞİLDİR"

Sayın Leyla Zana’nın günler önce basına yansıyan açıklamaları da aynı minvalde değerlendirildiği zaman oldukça kıymetlidir. Sayın Zana da Sayın Cumhurbaşkan’ın bir 4 yıl daha sürecek olan güçlü liderliği gerçeğine vurgu yaparak toplumda umut yaratan ifadeler beyan etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanın güçlü liderliği ile kronik hastalığı tedavi edebilecek donanıma ve güce sahip olduğu gerçeği yadsınamaz. Siyaset; çözümler için sorumluluk alabilenlerin işidir, ticari amaçlar taşıyanların değil.

Bundan dolayı geleceğimizin huzuru için sağduyu zemini yaratma girişimlerini desteklemek ile kalmayıp geçmişten bugüne olduğu gibi bugünden sonra da bu minvalde sorumluluk bilinci ile hareket ettiğim kamuoyunun takdirindedir. Bu sorumluluk bilincinden hareketle Sayın Efkan Ala ve Leyla Zana’nın yapıcı ifadelerinin duyarlı kitlelerin tarafından koşulsuz desteklenmesi gerektiğini buradan açık yüreklilik ile ifade ediyorum."

Sayın Efkan Ala’nın Diyarbakır’da yaptığı çağrının ülkemiz açısından oldukça kıymetli olduğu kanısındayım. Seçimler üstü olan ve toplumsal çözülmeye yol açan sorunlarımızın sağduyu zemini yakalanarak tartışılması geleceğimize duyarlı olan tüm çevrelerin beklentisidir. Kronikleşen… pic.twitter.com/c9fAQrJoaU — M. Salim ENSARİOĞLU (@SalimEnsarioglu) February 9, 2024

EFKAN ALA NE DEMİŞTİ? 2013’te başlayan ve 2015 yılına kadar devam eden 'Çözüm Süreci'nde İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Efkan Ala dün (8 Şubat) Diyarbakır’da ilçe belediye başkanları tanıtım toplantısına katılmış, Ala, toplantıda yaptığı konuşmada şunları söylemişti: "Daha önce buralarda hayal bile edilemeyen sessiz devrimleri gerçekleştirmedik mi birlikte. Başkalarının hayal edemediği şeyleri yapan bu kadro şimdi onların hayal edemediği şeyleri yapabilir. Bizim de onlara dediğimiz, gelin köstek olmayın. Destek olun. Milletin problemlerini çözelim. Problemden yararlanmayın. Problemlerin üzerine çocukları atmayın. Gençleri problemlerin önüne sürmeyin. Gelin ey Türkiye’de siyaset yapanlar, birlikte problemleri çözmek için herkesi yönlendirelim. Herkese alan açalım ve fırsat verelim, Türkiye’yi hedeflerine taşıyalım. Bunların en önemli kaynaklarından biri de belediye yönetimleridir."