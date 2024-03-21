Salman Rüşdi, yapay zekanın yazarlık kabiliyetlerini test etti

Hindistan doğumlu İngiliz-Amerikalı yazar Salman Rüşdi, yapay ChatGPT yazarlık yeteneklerini test etti. Yaptığı test üzerine bir yazı kaleme alan Rüşdi, sonucu "bir yığın saçmalık" olarak tanımladı. Booker ödüllü yazar, üretken yapay zeka yazma araçlarının kalıplaşmış yazarlar için bir tehdit olabileceğini söyledi.

Hindistan doğumlu İngiliz-Amerikalı yazar Salman Rüşdi, ChatGPT üzerine bir yazı kaleme aldı.

Fransa’da yayınlanan Edebiyat dergisi La Nouvelle Revue Francaise (NRF) için Fransızca'ya çevrilen bir makalede Rüşdi, ChatGPT'den kendi tarzında 200 kelimelik bir yazı yazmasını isteyerek test ettiğini söyledi.

Rüşdi, sonucu ise "bir yığın saçmalık" olarak tanımladı.

Rüşdi, "Benim tek bir sayfamı okuyan hiçbir okuyucu yazarın ben olduğumu düşünemedi. Bu oldukça güven verici" dedi.

Booker ödüllü yazar, üretken yapay zeka yazma araçlarının kalıplaşmış yazarlar için bir tehdit olabileceğini söyledi.

"Sorun şu ki, bu yaratıklar çok hızlı öğreniyor" diyen Rüşdi, bunun özgünlüğün daha az önemli olduğu gerilim ve bilim kurgu gibi tür edebiyatı yazarları için endişe verici olabileceğini sözlerine ekledi.

Rüşdi, yapay zekanın özellikle film ve TV yazarları için ciddi tehlike olabileceğini belirterek "Hollywood'un sürekli olarak aynı filmin yeni versiyonlarını yarattığı göz önüne alındığında, yapay zeka senaryo taslaklarını hazırlamak için kullanılabilir" dedi.