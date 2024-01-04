Salman Rüşdi'yi bıçaklayan saldırganın duruşması ertelendi

Hindistan doğumlu İngiliz-Amerikalı yazar Salman Rüşdi'yi, 2022'de katıldığı bir konferansta bıçaklı saldırı gerçekleştiren Hadi Matar'ın ABD'deki duruşması ertelendi.

2022 yılında bir konferansta Salman Rüşdi'ye bıçaklı saldırı gerçekleştiren Hadi Matar'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) duruşması ertelendi.

BBC'nin haberine göre, Matar'ın avukatları, New York'ta görülen davaya ilişkin açıklama yaptı.

Avukatlar, Rüşdi'nin saldırıya ilişkin kaleme aldığı ve yakında çıkması beklenen "Knife: Meditations After an Attempted Murder" adlı kitabının, savunma için kanıt olabileceğini ve inceleme hakkına sahip olduklarını belirtti.

Kitabın duyurusunun yapılmasının ardından avukatların sunduğu dilekçeyle duruşma tarihi ertelendi.

Saldırının ardından mahkeme, Matar'ın kefaletsiz tutuklu kalmasına hükmetmişti.

Matar, ikinci dereceden cinayete teşebbüsle suçlandığı takdirde 25 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

NE OLMUŞTU?

Uzun süredir New York şehrinde yaşayan Rüşdi, 12 Ağustos 2022'de Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsü'nde konferans vermek için kürsüye çıktığı esnada Matar'ın bıçaklı saldırısına uğramıştı.

Biri boynundan olmak üzere 10'dan fazla bıçak darbesine maruz kalan Rüşdi, karaciğeri ile bir kolundan ciddi yara görmüş ve bir gözünü kaybetmişti.

Matar, 14 Ağustos 2022'de ilk çıktığı mahkemede suçsuz olduğunu iddia etmişti.

Rüşdi, Haziran 2023'te BBC Newshour'a, Matar ile mahkemede yüzleşmek isteyip istemediğinden emin olmadığını söylemişti.

Rüşdi, 1980'lerde yazdığı "Şeytan Ayetleri" kitabı sebebiyle sık sık hedef gösteriliyordu.

Rüşdi hakkında, dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından da ölüm fetvası verilmişti.

Humeyni'den sonra ülke liderliği makamına gelen Ali Hamaney de Rüşdi hakkındaki fetvanın değiştirilemez olduğunu belirtmişti.