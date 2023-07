SAMÇEP'ten kıyıda satışa çıkarılan alanlarla ilgili protesto

SAMÇEP, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Kurupelit Marina'nın önünde bulunan itfaiye binası ve düğün salonunu satışa çıkarılmasına tepki gösterdi. SAMÇEP Sözcüsü Mehmet Özdağ, “Samsun halkına ait olan Kurupelit itfaiye alanı, düğün salonu ve halı saha bölgesi, iki kez mahkeme kararıyla reddedilmesine rağmen, plan tadilatı görünümlü hülle ile hukukun arkasından dolanarak satılmaya çalışılıyor. Satılan, bir arsa değil, halkıyla birlikte Samsun’dur. Kıyılar halkın malıdır, satılamaz” dedi.

SAMÇEP üyeleri, AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Atakum ilçesindeki Kurupelit Marina'nın önünde bulunan itfaiye binası ve düğün salonunu satışa çıkarılmasını, bugün marina önünde yaptıkları basın açıklamasıyla protesto etti. SAMÇEP Sözcüsü Mehmet Özdağ, şunları söyledi:

“Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, göreve geldiği günden bu yana maalesef Samsun halkının yaşamını kolaylaştıracak, daha da derinleşen yoksulluğa karşı halkı koruyacak ve huzurla bir arada sosyalleşmesini sağlayacak kamusal çalışmalar yapmamış; her yıl sayısı giderek artan meteorolojik afetlere karşı kentin direncini artırmak yerine sadece beton, asfalt ve inşaat rantından ibaret bir yönetim sergilemiştir. Kendisinden önce kente kazandırılan yeşil alanları ve sosyalleşme alanlarını da ticarileştiren ve tarım alanlarımızı imara açan rant projelerinden başka bir çabası olmamıştır. Ticarileştirilen yeşil alanlara, tarım alanlarına, meralara örnek olarak 'Kent Yönetim Merkezi, Toplu Ulaşım Transfer Merkezi, Sanayi Alanı, Sebze Meyve Hali' gibi isimler konulması da toplumsal algı yönetiminden başka bir şey değildir. Ve bu projelerin her biri hakkında mahkemeler tarafından verilmiş yürütmeyi durdurma kararları ve devam eden davalar olmasına rağmen, her mahkeme kararından sonra projeler üzerinde yapılan küçük değişikliklerle hülle yapılarak hukuk süreçlerinin işlemez hale getirilmeye çalışılması, hukuk tanımazlıkta genel alışkanlık haline gelmiştir. Şimdi Başkan, kendisine biat eden meclis üyeleri ile bunlara bir yenisini, Körfez Marina’da ‘Turizm Tesis Alanı’ adıyla eklemek istiyor.

"KIYILAR HALKIN MALIDIR, SATILAMAZ"

Samsun halkına ait olan Kurupelit itfaiye alanı, düğün salonu ve halı saha bölgesi, iki kez mahkeme kararıyla reddedilmesine rağmen, plan tadilatı görünümlü hülle ile hukukun arkasından dolanarak satılmaya çalışılıyor. Satılan, bir arsa değil, halkıyla birlikte Samsun’dur. Kıyılar halkın malıdır, satılamaz. Mustafa Demir; geçmişten Samsun halkına kalan kamusal alanları, iktidarınızı sürdürebilmek ve şirketlere sermaye aktarmak için adeta mirasyedi gibi satamazsınız. Kurupelit Marina’da satılmak istenen alan, elde nadir kalan, Samsunluların hatta Orta Karadeniz bölgesinin en değerli sosyal ve kamusal yaşam alanlarından biridir. Bu yönüyle satılmak istenen, bir arsa değil, halkıyla birlikte Samsun’dur. Samsun’u yöneten siyasi anlayışın yıllardır kentimize yaptıkları bundan sonra da yapacaklarının teminatı ise şayet, doğal varlıklarımızın zarara uğratılması, kirletilmesi, talana açılması, satılması, kiralanması, ticarileştirilmesi de sürecektir. Çünkü kentin ve ülkenin hazinesini boşalttılar, ellerinde doğal ve kültürel varlıklarımız dışında paraya çevirebilecekleri değer kalmamıştır.

"ŞİMDİ, BU MÜCADELEYİ BÜYÜTME ZAMANIDIR"

“Körfez Marina’nın en değerli yeşil alanının satışı, en çok buradan ücretsiz faydalanan dar gelirli kent halkını etkilendiği için doğrudan siyasi bir konudur. Dolayısıyla burada yürütülen mücadele, siyasi ve sınıfsal bir mücadeledir. Bu mücadelenin iki tarafı vardır; taraflardan biri kamusal alanı şirketlere peşkeş çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve ona destek veren meclis üyeleri ile tarafları, diğeri de halka ait olanı korumak ve halkın kullanımına sunmak üzere Samsun halkının yanında saf tutan herkestir. Dolayısıyla bu eylem ve karşı duruş, sadece Kurupelit mevziisinin savunulması, değil topyekûn Samsun’un savunulmasıdır. Uzun süredir Körfez Marina’yı savunmak için lokal bir mücadele burada canla başla yürütülüyor. Ancak sermaye ve yerel yönetim devlet olanakları ile birlik olmuşken bu devasa güç karşısında Kurupelit mevziisini savunmak, Marina Dayanışması adıyla mücadele eden bir avuç Samsun sevdalısının tek başına başarabileceği bir mücadele değildir. Şimdi, bütün Samsun sevdalılarının, emek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, meslek odalarının amasız fakatsız birlik olma ve bu mücadeleyi büyütme zamanıdır. Buradan, görev süresinin sonuna hızla yaklaşan Sayın Mustafa Demir’i hiç olmazsa bir kez Samsun’a, Samsun halkına ve yasalara saygılı bir belediye başkanı olarak tutum almaya davet ediyoruz. Son sözümüz de 28 Temmuz 2023 tarihinde söz konusu satış için hazırlık yapan sermaye sahiplerine. Niyetinizden vazgeçin. Samsun halkını karşınıza alırsınız.”