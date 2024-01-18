Samet Akaydin forvet oynadı, Fatih Terim'in yönettiği Panathinaikos çeyrek finale yükseldi

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası son 16 turunda 1-1'in rövanşında deplasmanda Olympiakos'a penaltılarda 7-6 üstünlük kurarak çeyrek finale yükseldi. Sakatlık nedeniyle Panathinaikos'ta hücum oyuncusu kalmayınca, 106'ncı dakikada oyuna giren yeni transfer Samet Akaydin forvet pozisyonunda yer aldı.

Yunanistan Kupası'nda Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Olympiakos'u eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Panathinaikos, son 16 turunda 1-1'in rövanşında deplasmanda Olympiakos'a penaltılarda 7-6 üstünlük kurdu.

Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Panathinaikos'un Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Samet Akaydin, 106. dakikada sakatlanan forvet Sporar'ın yerine oyuna dahil oldu.

Sakatlık nedeniyle Panathinaikos'ta hücum oyuncusu kalmayınca, Samet Akaydin oyunda olduğu sürede forvet pozisyonunda oynadı.

Uzatma bölümündeki iki devrede de gol sesi çıkmayınca karşılaşmada seri penaltı atışlarına geçildi.

Panathinaikos'ta Mladenovic, Olympiakos'ta ise Carvalho ve Camara penaltılarda golü bulamayan isimler oldu.

Penaltı atışları sonucunda rakibine 7-6 üstünlük kuran yeşil-beyazlı takım, ezeli rakibini kupanın dışında bırakırken çeyrek final biletini de aldı.

Panathinaikos çeyrek finalde PAE Atromitos ile karşı karşıya gelecek.