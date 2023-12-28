Samet Aybaba: Bu takımın patronu benim; Sergen Yalçın doğal aday

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba “Futbol sahası içinde, antrenman sahası dahil ben hiç yokum ama bu takımın patronu benim. Teknik direktörün de üstündeyim” dedi. Teknik direktör konusunda değerlendirme yaptıklarını, “doğal aday” olarak tanımladığı Sergen Yalçın ile henüz görüşmediklerini söyleyen Aybaba, Aboubakar ve ayrılması gündemde olan oyuncular konusunda ise “Aboubakar her yerde konuşuyor, bir tek bize konuşmuyor. Bizim haberimiz yok bir tek. Burası Beşiktaş. İsteyen herkesi göndeririz” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, basın toplantısında konuştu.

Aybaba sözlerinin başında, “Ortaya bir takım şeyler çıktı. Bunları da paylaşmak istedik. Dışarıda bir sürü konu var tartışılan. Bunları paylaşalım, anlatalım. Camiamız her şeyi doğru bilsin, planlarımızı, hedeflerimizi bilsin” ifadelerini kullandı.

“Teknik direktör konusu ne olacak? Yerli mi, yabancı mı?” sorusunu yanıtlayan Aybaba, şunları söyledi:

“Hoca ile ilgili çalışmalar sürüyor. Kolay değil. Yerli hoca zaten 2 değerimiz vardı. Birisi Rıza Çalımbay, birisi Sergen Yalçın. Bizden önce Rıza Hoca gelmişti. Bir tek Sergen Yalçın var. İçimizden biri. İtibarsızlaştırmayalım. Hepsi kıymetli, değerli. Hepsini severiz. Kongre öncesi başkanımızın açıklamaları var. Antrenörler içerisinde değerlendirme yapıyoruz. Durumu biliyoruz. Kadro yapılanmasının ne kadar kötü olduğunu biliyorsunuz. İstişare ediyoruz. Bizim tercihlerimiz doğrultusunda teknik direktör bulma konusunda hemfikiriz. Çalışmalar devam ediyor.”

TRANSFER KONUSU: BİR TANE BOŞLUK VAR

Aybaba, transfer konusuna da girerek, “14 tane yabancı oyuncu şu anda mevcut elimizde. Transfer yapamıyoruz. Transfer sezonu da başlamadı. Bu oyuncularla ilgili ne yapabiliriz, bakacağız. Oyuncularımızı değerlerini bularak elden çıkarırsak yerlerine oyuncu alacağız. 2,5 aydır çalışıyoruz. Görüşmelerimiz var. Maç izlemeye gittik. Plan yaptık. Hedef, elimizdeki oyuncularla oturup konuşmak. Buna da başladık. Bir tek Chamberlain ile ilgili sakatlığı nedeniyle listeye yazılmayabilir. Bir tane boşluk var. İçerideki oyuncularla transfer görüşmelerini bitirdikten sonra çalışmaya başlayacağız” dedi.

ABOUBAKAR AÇIKLAMASI: ABARTMAYA GEREK YOK

“Aboubakar'ın Arabistan'a transfer olma düşüncesi vardı. Kadro dışı kalanlardan direkt gelip 'Biz ayrılmak istiyoruz' diyen oldu mu?” sorusuna Aybaba şöyle yanıt verdi:

“Bu konuda bir gelişme yok. Hiçbir arkadaşım bize gelip 'Ben mutlu değilim, yapamıyorum, performansım düşük, katkım olmuyor, transfer görüşmesi yapabilirim' demedi. Hiç olmadı. Aboubakar her yerde konuşuyor, bir tek bize konuşmuyor. Bizim haberimiz yok bir tek. Burası Beşiktaş. İsteyen herkesi göndeririz. Şuradan başlayın, buradan herkes gider, ben de dahil. İstemeyen hemen gider. Aslolan Beşiktaş'tır. Marka değeri en yüksek takımdır. Oyuncu istemiyorsa hemen gider. Kim istemiyorsa gelsin, kulübün menfaatleri nedir, oyuncunun tekrar sağlıklı bir yere gidebileceği yere bakarız, sarılırız ve dağılır. Abartmaya gerek yok.”

Transfer teklifleri var. Özellikle bir takım şeylerden sonra, bazı düşüncelerimizin ortaya çıkmasına neden oldu. Çok eleştiriliyor. Kadro dışı kalanların böyle fikirleri yoktu, böyle fikirleri olması gerektiği için bir şeyler yaptık. Yoksa burada keyifleri iyi. Afrika Kupası'na gittiler. Hala keyifleri iyi. Keyfi iyi olmayan bir grup var, o da Beşiktaşlılar."

“CENK VE SALİH İLE GÖRÜŞECEĞİZ”

Samet Aybaba, Cenk Tosun ve Salih Uçan’la sözleşme yenileme konusunda ise şunları söyledi:

“Cenk Tosun ve Salih Uçan ile devre arasından sonra görüşeceğiz. İki kez kendim birebir görüştüm. Oyuncunun performansı çok önemli. Biraz yükseltin dedim, küserek yapamazsınız. Siz yaptıkça bizi güçlendirirsiniz. Oyuncu güçlü olsun, katkısı olsun. Sizin sahadaki performansınız düşük olursa tartışılırsınız. Camia da bunu yapıyor. Onların takımda kalmasını istiyoruz. Kısa sürede çözeceğiz.”

YUSUF SARI YANITI

Yusuf Sarı söylentilerine de yanıt veren Aybaba, “Beşiktaş kontratak oynamaz, büyük takımdır, futbol oynar, futbolu sahayı yönetir. O oyuncuyla ilgili sakın yanlış anlamayın. Böyle bir şey söylemek istemiyorum. Kaliteli ve iyi oyuncu. Beşiktaş gibi büyük bir takımın planında kontratak ve boş alan oyunu yoktur. Doğru doğru söyleyelim. Hiçbir görüşmem olmadı. Kaliteli bir oyuncudur, o düşüncedeki takımların yıldız oyuncusudur. Kendisine başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

“DEĞERLERİ İTİBARSIZLAŞTIRMAMAK LAZIM”

Samet Aybaba, Rıza Çalımbay konusunda şu görüşleri paylaştı:

“Beşiktaş'ın içinden çıkan değerleri itibarsızlaştırmamak lazım. Bizim aidiyet duygumuz var. Bu camianın içinden çıkan insanlarız. Ben Feyyaz ve Rıza'ya bunu söyleyecek duyguyu yaşamamam lazım. Bunu hayatım boyunca unutamam. Bizim duygularımız var. İçimizden yetişmiş en önemli figürlerden bir tanesi. Birlikte neler yaşadık, neler gördük. Yönetimsel bir karardı. Rıza Hoca'nın benim için, Beşiktaş için çok büyük değeri vardır. Camiamızın ufak tefek şeylerle meşgul edilmesi yanlıştır. Kendisine bu bilgiyi verdim. Ayrılırken biz doğru olanı yaptık. Ona bakıp bunu yaşamayacağımızı, bu duyguyu taşıyamayacağımızı düşündük. Rıza Hoca, başarılı bir teknik direktördür. Büyük başarılar elde ettik. Biz onunla dostuz, takımdaşız. Aramızda hiçbir sorun yoktur.”

“ALTYAPIYI ÇOK SEVERİM”

“Altyapıyı, evlatlarımı çok severim. Avrupa'nın en genç ülkesiyiz. Buradan daha çok katkı almamız lazım futbola, Avrupa futboluna katkı vermemiz lazım. Çok az süre alıyorlar. Bu doğru değil. Yaklaşımımız çok farklı olacak” mesajı veren Aybaba, sözlerine şöyle devam etti:

“25 günlük süreçte en çok uğraştığım yer Mehmet Ekşi ile birlikte altyapı. 7 bölgeye ayrılacağız. Ülkemizin tamamında oyuncu izleme ekibimiz 3 kişi. Ajax'ta 300 kişi var. Diğer takımlarda 200-250 kişi. Sonra niye oyuncu yetişmiyor, yetiştiremiyoruz! Bunları konuşuyoruz ama icraata gelince hiçbir şey yapmıyoruz. Biz yapacağız. Şimdi orayı genişletiyoruz. Oyuncuların a takımda yer alması için antrenörlerle direkt diyaloğa gireceğiz. Hedefimiz buna yönelik çalışma yapan, başarısı olan antrenör arkadaşlarla görüşmek. Altyapı tarafı en önemli işim. Futbolda gelişmeyi, futbol ekonomisini doğru yönetmek için de altyapıyı farklı değer vermeniz lazım. Bir an önce Fulya'dan çıkmamız lazım. 5 takım sentetik sahada çalışıyor. Bu imkansızlıklara rağmen A takımda 6 oyuncu var. Bir tanesi oynuyor. Süresini uzatmak için görüşüyoruz. Çok sürpriz oyuncular var yaşları küçük. Değerlendireceğiz, kıymetlendireceğiz.”

“PATRON BENİM”

Aybaba ayrıca takımın patronu olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Futbol sahası içinde, antrenman sahası dahil ben hiç yokum ama bu takımın patronu benim. Teknik direktörün de üstündeyim. Kız takımından tutun, tesisler, altyapı, futbol okulları ve a takım benim kontrolümde. Bu yetkiyi başkanım verdi. ‘Kulübün anahtarı Samet Aybaba'dadır’ dedi. Teknik direktörün saha içi ve takım performansıyla ilgili sadece sohbetim olur, onun dışındaki her şeyin yetkilisi benim.”

BRUNO GENESIO MU, SERGEN YALÇIN MI?

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörünün kim olacağına ilişkin Aybaba şöyle konuştu:

“Sergen Yalçın doğal aday. Şimdiye kadar görüşmedik. Yaparız ama... Antrenör adayları var, başka adaylar da var. Bir takım şeyleri doğru toparlamak lazım. Biz henüz başındayız. Kadro planlamasını nasıl yapacağız, eldeki oyuncularla nasıl değişim olacak, kadro yapıp hocaya vereceğiz.

Mevcut Beşiktaş kadrosunun tamamı 13 kişi, 13 kişiyiz. 6 tane Afrika Kupası'na gitti. Bundan önceki arkadaşlar Afrika Kupası'nı bilmiyorlar mıydı! Dünyada ilk defa mı başlıyor bu kupa. Bir stoperimiz vardı Afrika Kupası'na gidecek, üstüne 2 tane daha Afrika Kupası'na gidecek stoper alındı. Şu anda 3 stoperimiz de Afrika Kupası'nda. Ulvi [Ulvi Güveneroğlu; Beşiktaş’ın 80’li ve 90’lı yıllardaki stoperi) geliyor ara sıra, ‘Hazır mısın oynar mısın?’ diyorum, ‘Oynarım’ diyor. Önümüzde 4 maç var, nasıl olacak. Hoca gelecek. 13 kişiyle antrenmana çıkar mı? Ne düşünür? Başkanımızla da devamlı konuşuyoruz. Yapabileceklerimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

KADRO DIŞI KALANLAR: YÜRÜYÜŞLERİNDE BİR SIKINTI VAR

Samet Aybaba, kadro dışı kalan oyuncular konusunda şunları söyledi:

“Yürüyüşlerinde bir sıkıntı var. Tesise girerken biraz böyle külhanbeyi giriyorlar. Biz de sevmiyoruz. ‘Kadro dışı nedir’i çalışmak lazım. Kadro dışı nedir? Kadroya girmeyen oyuncudur. Bu oyuncular kadroya girmiyor. Birlikte yemek yiyor, antrenman yapıyorlar. Performanslarını yükseltmek için çalışma yapıyoruz.

Oyuncular diyor ki 'Bu takımda hiç disiplin yok', 3 senedir bu takımda hiçbir oyuncuya cezai yaptırım uygulanmadı. 'Birbirimize dokunmuyoruz, birlikte hareket etmiyoruz. Soyunma odasında bile bir arada değiliz. Takımın lideri yok.' diyor oyuncular. Bu kadar büyük bir markadan, bu tür sorunların biriktiği bir yerden nasıl başarı bekliyorsunuz. Beşiktaş bu söylediğim şeylerin tamamını kaybetmiş. Bu arkadaşlara bir mesaj vermek lazım değil mi? Ücretler, Beşiktaş'ın o 2 yıl üst üste olduğu zamandaki kadar var.”

“EKONOMİK SIKINTI YOK”

Samet Aybaba, kulüpteki psikolojik durum, hedefler, bütçe ve ekonomi konusunda ise şöyle konuştu:

“Ortada bir başarı yok. Duygu yok. Heyecan yok. Performansla ilgili gelişim yok. Oyuncuların hepsi bunlardan şikayetçi. Tekrar eski hallerine dönsünler istiyoruz. Bunlar bizim oyuncularımız. Onlarla görüşüyoruz. Bir şey yapmamız lazım. 60 milyon Euro oyuncu bütçemiz var. Olabilir mi bu kadar kötü performans. Biz hiçbir şey yapmayacak mıyız! Koşacaklar, keyif yapacaklar, gidecek, gelecek, takım kazanmış kazanmamış umurunda olmayacak. Böyle bir yapı olabilir mi? Yapmayın arkadaşlar, burada büyük bir marka, kulüp var. Bu değerlere uymak zorundasınız. Çalışmak zorundasınız. Alacaklarınız ödenmiş, ekonomik sıkıntı yok. Karşılığında hiçbir şey vermemişsiniz. Mesaj vereceğiz. Genç oyuncu tercihini artıracağız. Bu nedenle kadro dışı kararları verildi. Zaten içerideler. Bir yerde değiller. Bunlar bizim oyuncularımız. Burada katkıları artarsa zaten bizim mukaveleli oyuncularımız.”

“AFRİKA KUPASI ŞANS, OYUNCULARMIZ TEST EDİLECEK”

“Afrika Kupası bizim için şans. Oyuncularımız test edilecek. Bizi doğru temsil ederler. Değerini de bulursa Beşiktaş'tan büyük kimse yok. O doğrultuda ne yapılması gerekiyorsa yaparız.

Direkt yetkili benim. Başkanımla direkt temas kuruyorum. Paramız var. Bütçemizde 6 milyon gözükse bile, futbolu farklı yöneten kulüplerimiz var ülkemizde. Biz de onlardan öğreniriz nasıl oluyor, nasıl yapılıyor. Biz de oradan yürürüz. Bu ülkede her şey yapılıyor arkadaşlar. Beşiktaş'a olunca birden farklı niye böyle oluyor anlayamıyorum. Herkes tek yürek masaya vuruyor, yaparım yaptım diyor. Beşiktaş olunca çok eleştiriliyor. Öyle değil mi? Biz böyle bir şey yapsak hemen direktör onu yaptı, başkan bunu dedi. Camiamızı toparlamak lazım. Yapıyorlar, örnekleri var. Hiç öyle feda dönemi gibi değil. Çok şükür, o dönem çok farklıydı. Bu dönem başka bir dönem. Başkanımızın vizyonunu biliyorsunuz. Uğraşıyoruz. Her şeyin en iyisini yapacağız.”

“TÜRKİYE KUPASI'NI ÇOK NET HEDEFLİYORUM”

“Türkiye Kupası'nı çok net hedefliyorum. Özel prim sistemi planladım. En büyük hedefimiz o. 25 gündür onu düşünüyorum. İkinci hedef, UEFA'ya katılacak bir sıralama. Gelecek oyuncularla bunu yakalamamız lazım. Kupa, birinci hedef. Oyuncularla ilgili bazı şeyler değişmedi. Burası Beşiktaş. Beşiktaş'ın bir oyun karakteri var. İçinde coşkulu, hızlı, cesaretli oyun var. Oyun içinde kalmak, saygı var. Biz futbolcuğumuzda da bu vardı. Rahmetli Süleyman [Seba] ağabeyin 'şerefli ikincilik' sözü vardı. Biz hep o yüzden oyuna saygı yüzünden yaşıyorduk. Aynı değerlere sahip olacaklar. Kulübe saygı duyacaklar. Sahada her şeylerini verecekler. Beşiktaş'ın istediği budur. Taraftarımız bize 'Mücadele edin, skor önemli değil' derdi. Taraftarımız hala aynı.”