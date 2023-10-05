Şampiyonlar Ligi'nde 2’nci hafta maçları tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 2’nci hafta heyecanı oynanan 8 mücadele ile tamamlandı. Newcastle United evinde Paris Saint-Germain’i 4-1’lik skorla geçerken, Atletico Madrid 2 kere geriye düştüğü karşılaşmada Feyenoord’u 3-2 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunun ikinci haftası bu gece oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Gecenin önemli karşılaşmasında F Grubu’nda yer alan İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United ile Fransa Ligue 1 temsilcisi Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Sport Direct Arena’da oynanan karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs yönetti. Kovacs’ın yardımcılıklarını ise Vasile Marinescu ile Ovidiu Artene yaptı. Karşılaşmayı İngiliz temsilcisi 4-1 kazandı. Newcastle United’a galibiyeti getiren golleri 17’nci dakikada Miguel Almiron, 39’uncu dakikada Dan Burn, 50’nci dakikada Sean Longstaff ve 90+1’inci dakikada Fabian Schar kaydetti. Konuk ekip Paris Saint-Germain’in tek sayısı ise 56’ncı dakikada Lucas Hernandez’den geldi. Bu sonucun ardından Newcastle United, F grubundaki ilk galibiyetini alarak 4 puanla ilk sıraya yükseldi. Fransız ekibi ise ilk mağlubiyetini aldı ve 3 puanla grupta 2’nci sıraya geriledi.



ATLETICO MADRID 2 KERE GERİYE DÜŞTÜĞÜ MAÇI KAZANDI



İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 2’nci hafta maçında Hollanda Eredivisie ekibi Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Wanda Metropolitano’da oynanan karşılaşmada Fransız hakem François Letexier düdük çaldı. Letexier’in yardımcılıklarını ise Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yaptı. 2 kere geriye düştüğü karşılaşmayı ev sahibi ekip Atletico Madrid 3-2 kazandı ve gruptaki ilk galibiyetini aldı. Atletico Madrid’e galibiyeti getiren golleri 12 ve 47’nci dakikalarda Alvaro Morata ile 45+3’üncü dakikada Antoine Griezmann kaydetti. Konuk ekip Feyenoord’un gollerini ise 7’nci dakikada Hermoso kendi kalesine ve 34’üncü dakikada David Hancko attı. Bu sonucun ardından Atletico Madrid 4 puanla 1’inci sırada yer alırken, Feyenoord ise ilk mağlubiyetini alarak haftayı 3 puanla 3’üncü sırada tamamladı.



Günün diğer maçları ve alınan skorlar şu şekilde:



E GRUBU



Atletico Madrid - Feyenoord: 3-2



Celtic - Lazio: 1-2



F GRUBU



Newcastle United - PSG: 4-1



Borussia Dortmund - Milan: 0-0



G GRUBU



Kızılyıldız - Young Boys: 2-2



RB Leipzig - Manchester City: 1-3



H GRUBU



Royal Antwerp - Shaktar Donetsk: 2-3



Porto - Barcelona: 0-1