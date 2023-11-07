Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor
Şampiyonlar Ligi'nin grup etabının dördüncü haftasında, bugün ve yarın toplam 16 maç yapılacak. Galatasaray, çarşamba günü Alman temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının dördüncü haftası, bugün başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup etabının dördüncü haftasında, bugün ve 8 Kasım Çarşamba günü toplam 16 maç yapılacak.
Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 6 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te konuk olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.45 Borussia Dortmund (Almanya)-Newcastle United (İngiltere)
20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Barcelona (İspanya)
23.00 Atletico Madrid (İspanya)-Celtic (İskoçya)
23.00 Lazio (İtalya)-Feyenoord (Hollanda)
23.00 Milan (İtalya)-Paris Saint-Germain (Fransa)
23.00 Manchester City (İngiltere)-Young Boys (İsviçre)
23.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Leipzig (Almanya)
23.00 Porto (Portekiz)-Royal Antwerp (Belçika)
8 Kasım Çarşamba:
20.45 Napoli (İtalya)-Union Berlin (Almanya)
20.45 Real Sociedad (İspanya)-Benfica (Portekiz)
23.00 Bayern Münih (Almanya)-Galatasaray
23.00 Kopenhag (Danimarka)-Manchester United (İngiltere)
23.00 Arsenal (İngiltere)-Sevilla (İspanya)
23.00 PSV Eindhoven (Hollanda)-Lens (Fransa)
23.00 Real Madrid (İspanya)-Braga (Portekiz)
23.00 Salzburg (Avusturya)-Inter (İtalya)